Metro Türkiye, ekolojik dengeye katkı sağlıyor

Gıda ürünlerinde doğal dengeyi koruyarak verimli üretimin sağlanması için hayvan refahı da büyük önem taşıyor. 2019’da 154 çiftlikte hayvan refahı denetimi yapan Metro Türkiye, bu konuda tedarikçilere düzenli olarak eğitimler de veriyor. Metro Türkiye ayrıca 2023 yılı sonuna kadar kendi markalı tüm yumurtalarının kafessiz, 2025 yılı itibarıyla da raflarındaki tüm yumurtaların kafessiz olmasını da taahhüt ediyor. Hayvan refahı konusunda yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi veren Metro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel, Metro Türkiye olarak hayvan refahını, sürdürülebilir bir hayvancılık için olmazsa olmaz görüyoruz.” dedi.