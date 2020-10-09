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09 Eki 2020 - 16:24- Ekonomi G: 09 Eki 2020 - 16:26

Yıldız Holding belge aldı

Türkiye’de ilk defa sadece donuk unlu mamül üretimi gerçekleştiren Donuk Fırıncılık Ürünleri, gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarıyla TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı
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Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren, SuperFresh 7/24 Fırından ve Ülker Marifet markalarıyla bilinen donuk unlu mamül sektörünün öncü üreticisi Donuk Fırıncılık Ürünleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında üretim tesislerinde alınması gereken tüm önlemleri eksiksiz şekilde tamamlayarak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

09 Eki 2020 - 16:24 - Ekonomi

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