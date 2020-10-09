09 Eki 2020 - 16:24- Ekonomi

Yıldız Holding belge aldı

Türkiye’de ilk defa sadece donuk unlu mamül üretimi gerçekleştiren Donuk Fırıncılık Ürünleri, gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarıyla TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı