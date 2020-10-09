DemirDöküm’den eğitime destek

DemirDöküm, iklimlendirme sektörünün geleceğini şekillendirecek gençlerin eğitimine desteğini sürdürüyor. Bu yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Liseleri öğrencileri için beşinci kez hayata geçirilen ücretsiz mesleki eğitim ders kitabı dağıtım projesini ile 20 bine yakın Meslek Liseli 11'inci sınıf öğrencisi DemirDöküm sponsorluğunda hazırlanan kitaplar ile ders başı yaptı. İklimlendirme sektörünün öncü markalarından DemirDöküm, Türkiye'nin ve sektörün geleceği olan öğrencilere desteğini bu yıl da sürdürmeye devam ediyor.

BEŞİNCİ YILINDA

Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Liseleri öğrencileri için ücretsiz ders kitabı dağıtım projesini 2016 yılında desteklemeye başlayan DemirDöküm, projenin beşinci yılında da gençlerin yanında yer aldı. Türkiye genelinde 20 bine yakın Meslek Liseli 11'inci sınıf öğrencisi, bu yıl beşinci kez DemirDöküm sponsorluğunda hazırlanan "Isıtma Tesisatı", "Doğal Gaz Bina İçi Tesisatı" ve "Gaz Yakıcı Cihazlar" kitapları ile 2020-2021 eğitim öğretim yılına başladı. İklimlendirme sektöründe mesleki eğitimin büyük önem taşıdığının altını çizen DemirDöküm CEO’su Alper Avdel, "Sektörümüz her geçen yıl Türkiye’ye daha fazla katma değer sağlıyor. DemirDöküm olarak biz dünyanın 50 ülkesine, sektör olarak Türkiye’den 175 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.