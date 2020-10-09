Okullar 12 ekim itibariyle açılıyor! Velilerin kimisi memnun kimisi endişeli

Covid-19 sürecinde tedbir amaçlı ara verilen okullara geri dönüş başladı. Uzun süredir online eğitime devam eden ilkokul 1. sınıflar, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Haftanın 2 günü yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Öğrencilerin ve velilerin bu süreçte nasıl bir yol izleyecekleri merak uyandırdı. Biz de sokağa inerek vatandaşa okulların açılması ile ilgili görüşlerini sorduk.

VELİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Okulların açılmaya başlaması ve Covid-19 sürecinin devam etmesi bazı velileri endişeye iterken bazılarını ise sevindirdi. Özellikle ilkokula giden öğrencilerin velileri geçtiğimiz dönem EBA'da çok sıkıntı çektiklerini, öğrencilerin derslerinden geri kaldıklarını belirtti. Velilerin bir kısmı ise okulların açılmasından yana değil salgın son bulana kadar uzaktan eğitime devam edilmesinden yana oldu.

"OKULLAR AÇILMALI"

Gazetemize konuşan 37 yaşındaki servis şoförü Berkay Terzi, "Okulların açılmasından yanayım. Lise öğrencisi çocuğum var, derslerinden geri kalıyor. Yüz yüze eğitim daha iyi. Aynı zamanda servis şoförüyüm, haftanın iki günü çalışmakla işlerimiz nasıl yürüyecek? Bu konuda endişeliyim'' dedi.

"EBA’DA ÇOK SORUN YAŞADIM"

Uluslararası işletme alanında çalışan 35 yaşındaki Nur Haşema ise, "Çocuğum bu sene dördüncü sınıfa başladı. Geçen dönem derslerinden çok geri kaldı. Özellikle EBA'da çok sorun yaşadım, çoğu zaman giremedim. Kendi evimin öğretmeni oldum. Derslerini ben anlattım, başka çarem yoktu. Kesinlikle yüz yüze eğitim olması gerekli fakat pandemiden de korkuyorum'' dedi.

“AÇILMASI İÇİN DUA EDİYORUM”

34 yaşında, bir çocuk annesi Şahizer Turgut, ''Okulların açılması için dua ediyorum. EBA'dan çok zorlanıyoruz. Gerekli güvenlikler alındığı sürece okulların açılmasında bir problem görmüyorum'' dedi.

“AÇILMAMASI TARAFTARIYIM”

Müzik öğretmenliği yapan Yunus Emre Alaçal (26), ''Bulaşıcı hastalıktan dolayı okulların açılmaması taraftarıyım. Çalışamamak psikolojik anlamda beni çok etkiliyor fakat salgından korunmak daha önemli diye düşünüyorum'' dedi.

“ÖĞRENCİLER ZATEN DIŞARIDA”

Ev hanımı Nazan Uludağ (40), ''Öğrenciler zaten dışarıdalar. Okullar açılmasa da bir şekilde dışarıda buluşuyorlar, geziyorlar. Sokağa çıkma yasağı gelmediği sürece okulların açılmasından yanayım'' dedi.

''MİKROP KAPMA İHTİMALİ VAR''

66 yaşında bir torun sahibi Nurten Şen, ''Üçüncü sınıfa giden torunum var. Ailecek gitmesini istemiyoruz. Haftanın iki günü de olsa mikrop kapma ihtimali var, endişeliyiz'' dedi.

“SALGIN DAHA BİTMEDİ”

67 yaşında torun sahibi Saniye Kumaş ise,''Üçüncü sınıfa giden torunum var. Okulların açılmasını istemiyorum, salgın daha bitmedi. Okullar açılırsa tedbir alınsa bile daha küçükler. Öğretmenler hangisiyle ne kadar ilgilenebilir en iyisi online ders almaları'' dedi.

“MASKESİNİ TAKAR GİDER”

Kestane satarak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Hasan Soyyiğit, ''Okullar açılsın, maskesini takar gider. Evde yatmaktan iyidir. Böyle nereye kadar, bir yerden başlanmalı'' dedi. Dilara POLAT