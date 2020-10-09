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09 Eki 2020 - 16:33- Siyaset G: 09 Eki 2020 - 16:35

İktidar partisini Perşembe Pazarı’na davet ediyorum”

Yaşanan ekonomik krizle ilgili konuşan Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy, “Algı operasyonları ile, suni gündemler ile bu iş düzelmez. İktidar partisinin mensuplarını Perşembe Pazarı’na davet ediyorum. Pazarın nabzını bir yoklasınlar” dedi
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Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy, ekonomik krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Gürsoy, “Bugün içinde bulunduğumuz en büyük kriz; şüphesiz ekonomik krizdir. Tren raydan çıktı, ama ne yazık ki böyle bir durumda bile iktidarın Hazine ve Maliye Bakanı ‘Kura bakmıyorum’ diyerek bu ülkenin Ekonomi Bakanı değilmişçesine cevap verebiliyor” dedi. Durumun vahameti açısından bakacak olursak; 200 TL’lik banknot, 2009’da tedavüle çıktığı zaman değeri 131 dolardı. Bugün ise 200 TL, 25 dolara tekabül ediyor. Verileri elbette çoğaltabiliriz, ama görünen köy kılavuz istemiyor. Hepimiz bu ekonomik bunalımın sıkıntısını çekiyoruz” dedi.

“EV ALIŞVERİŞİ YAPAN BİR VATANDAŞIM”

Ekonomik krizin ciddi manada yaşandığını ifade eden Gürsoy, “TÜİK veri açıklıyor, ama ne hikmetse açıklanan verinin çarşı pazar ile hiç alakası yok. Çarşıya bakılmıyor, pazara bakılmıyor, esnafa bakılmıyor. Daha yakın zamanda yapılan ÖTV zammı, süt ve süt ürünlerine gelen zam, şarküteri ürünlerindeki artış bunları hepsi gözler önünde. Bir partinin ilçe başkanı olarak değil ev alışverişi yapan, faturalarını ödeyen bir vatandaş olarak bunları dile getiriyorum. 2003 yılından 2019'a kadar elektrik faturasındaki artış yüzde 307. Bu oranla Türkiye, OECD ülkeleri arasında elektriğe en çok zam yapan ülke oldu” dedi.

“PERŞEMBE PAZARI’NA DAVET EDİYORUM”

“Algı operasyonları ile ekonomi düzelmez” diyen Gürsoy, “Ekranlarda ekonomik krizin olmadığı dile getirilen programlarla, suni gündemlerle bu iş düzelmez. İktidar partisinin mensuplarını Perşembe Pazarı’na davet ediyorum. Pazarın nabzını yoklasınlar, pazarda alışveriş yapan İzmit halkına sorsunlar; ‘Durumlar nasıl, asgari ücret ile geçinebiliyorlar mı?’, umuyoruz ki soruların cevapları karşısında durumu içtenlikle sorgularlar, bu vahim tabloyu iyileştirme yönünde adım atarlar” açıklamalarında bulundu.

09 Eki 2020 - 16:33 - Siyaset

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