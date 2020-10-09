Kocaeli Selimliler’den Derince MHP’ye ziyaret

Kocaeli Selimliler Derneği, Sivil Toplum Kuruluşu ziyaretleri kapsamında Dernek Başkanı Fatih Ekinci, yönetimden Doğan Koç, Kemalettin Cömert, Halit İris ve Güney Mahallesi Muhtarı Salih Yolcu ile beraber yeniden seçilen hemşerileri Derince MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette Omurca ve yönetimine aşure ikram ettiler. Emekleri için tüm yönetime teşekkürlerini ilettiler. Kocaeli Selimliler Derneği Başkanı Fatih Ekinci ziyaretlerini aralıksız sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.