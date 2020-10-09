Brisa, korona sürecinde müşterilerinin yanında

Brisa’nın online lastik satış platformu Lastik.com.tr ve bayileri aracılığı ile sunduğu mobil hizmetleri ile sürücüler diledikleri yerde lastik değişim işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, uzun yıllardır yatırım yaptığı online ve mobil hizmet çözümleri ile COVID-19 sürecinde güvenli ve sağlıklı bir ortamda müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Yeni nesil hizmet modellerini temsil eden Lastik.com.tr ve bayileriyle birlikte sunduğu mobil çözümler sayesinde Brisa müşterileri, diledikleri zamanda ve yerde, lastik sökme-takma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

MOBİL DESTEK VERİLİYOR

Brisa, bu dönemde, online lastik satış mağazası Lastik.com.tr aracılığı ile bugüne kadar yalnızca İstanbul ve Ankara'da sunulan kapıda montaj hizmetini tüm Türkiye çapında yaygınlaştırdı. Lastik.com.tr üzerinden alınan Bridgestone ve Lassa markalı lastikler, profesyonel mobil destek ekipleri ile müşterilerin kapısında değiştiriliyor. Ayrıca altyapısı uygun olan bayilerinin mobil hizmetleri ile müşterilerin iş yerleri ya da evlerinin önünde lastik değişim hizmeti sağlanıyor. Brisa bayilerinin sunduğu mobil hizmetler ve iller hakkında 0 850 210 43 03 müşteri danışma hattı aracılığıyla bilgi edinmek mümkün.