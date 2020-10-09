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09 Eki 2020 - 16:37- Gündem G: 09 Eki 2020 - 16:39

Aygün, gençleri mutlu etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hafta sonu davetli olduğu düğün cemiyetlerine katılarak genç çiftlere bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diledi

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hafta sonları vatandaşların düğün davetlerine katılarak, mutluluklarına ortak oluyor.  Başkan Aygün, ilk olarak İzmit Yunus Emre Nikah Salonu’nda Ayfer Kumsal ile Yaşar Nalbant’ın nikahlarını kıydı. Gençlere mutluluklar dileyen Başkan Aygün, daha sonra Seka Bahçe Kır Düğün Salonu’nda Nurbanu Güngör ile Furkan Yavuz’un düğün törenlerine katıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın kıydığı nikahla yaşamını birleştiren genç çifti tebrik eden Başkan Aygün, sağlık ve huzur temennisiyle evlilik cüzdanını teslim etti.

İKİ CİHAN SAADETİ

Başkan Aygün daha sonra Tanyıldız Düğün Salonu’nda Gezer ve Eker ailelerinin nikah törenlerine katıldı. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan’ın da katıldığı cemiyette Emine Şeyma Gezer ile Emre Eker çiftinin nikahlarını kıyan Başkan Aygün, gençlere iki cihan saadeti diledi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, pazar günü ise son olarak Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen düğün töreninde Meliha Çilçiler ve Özgür Akça’nın nikahlarını kıydı. Gençleri tebrik eden Başkan Aygün, bir ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu.

09 Eki 2020 - 16:37 - Gündem

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