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09 Eki 2020 - 16:38- Eğitim G: 09 Eki 2020 - 16:40

Mucit Dünyası eğitimleri başladı

Kocaeli Bilim Merkezi’nde Ekim ayı itibariyle Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı eğitimleri başladı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana ara verilen atölye çalışmaları, yeni normal dönemde ziyaretçilere hizmet vermeye başladı. Ekim ayı itibariyle start verilen çalışmalarda yeni dönemde de birçok eğitim gerçekleştirilecek.

KORONA TEDBİRLERİ

Eğitimler Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Eğitimlere gelen çocuklar ve ebeveynleri girişte “HES” kodlarını bildirdikten ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra merkeze giriş sağlayabiliyor. Eğitim alanlarında dezenfektanlar yer alırken, her çalışma sonunda eğitim alanı dezenfekte ediliyor. Eğitim alanı sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenirken, etkinlik boyunca maske zorunluluğu bulunuyor.

SANAYİ 4.0 MUCİT DÜNYASI

7 ile 70 yaş arasındaki her vatandaşın katılım sağlayabildiği eğitimlerde 7-8 yaş grubu için Kodlamaya Giriş(Makey-Makey Kodlama), 9-10 yaş grubu için Makey-Makey Scratch Kodlama, 11-13 yaş grubu için Android Yazılım Uygulama ve M-Bot Scratch Kodlama, 14-70 yaş grubu için ise Arduino Uygulama Yazılım eğitimleri yer almakta. Aylık olarak yayınlanan programda eğitimlere kayıt işlemleri www.kocaelibilimmerkezi.com adresinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.

09 Eki 2020 - 16:38 - Eğitim

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