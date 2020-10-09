KEDFE’den eğitime büyük destek

Her yıl yüzlerce öğrenciye burs imkanı sunan KEDFE’den, pandemi nedeniyle üniversite eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler için büyük destek geldi. Erzurum’u Kocaeli’de başarılı bir şekilde temsil eden, ilimizin aktif sivil toplum kuruluşlarından Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE), KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye ziyarette bulunarak üniversitenin başlatmış olduğu ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet kampanyasına destek vererek eğitime her kulvarda destek verdiklerini belirttiler. Ziyareti pandemi kurallarının en üst seviyede uygulayarak gerçekleştiren KEDFE yönetimi, Rektör Hülagü’den övgü dolu sözler alarak ‘Varolun Dadaşlar’ dedirtti.

GURUR VE MUTLULUĞU YAŞADILAR

KEDFE Başkanı Tekin Dursun eğitime ve eğitimcilere her daim destek verdiklerini belirterek, dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor süreçte, her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Çalışmalarını Rektör Hülagü ile paylaşarak istişare eden KEDFE Başkanı Tekin Dursun, Erzurum’un sosyal, kültürel, yöresel faaliyetini Kocaeli’ye taşımanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kocaeli’de yaşayan Erzurumlular olarak, birlik ve beraberliklerini pekiştirme adına sosyal faaliyetleri önemsediklerini kaydeden Dursun, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Erzurum Tanıtım Günleri’nin Dadaşlar’a yakışan bir organizasyon olması adına hummalı bir çalışma yaptıklarını belirtti.