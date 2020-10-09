Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Eki 2020 - 21:00- Gündem G: 09 Eki 2020 - 22:53

Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından geçtiğimiz hafta lansmanı gerçekleştirilen Martı Scooterı kullanan Kocaelililer fiyatını pahalı buldu

mask

Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi tarafından lansmanı yapılan ve ilk defa 2 Ekim'de hizmete giren Martı Scooterlar, Yahya Kaptan, Seka Park, Yürüyüş Yolu, Başiskele Sahili’nde olmak üzere dört bölgede hizmet verecek. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulama aracılığıyla kiralanan Martılar için, uygulamayı indirdikten sonra T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihi ile kayıt formu dolduruluyor. Kimlik bilgileri teyit edilen 18 yaşından büyük kullanıcılar sürüş yapmaya başlayabiliyor. Dakikası 39 kuruş olarak belirlenen Martı’yı ilimizde kullanmaya başlayan vatandaşlara sorduk. Vatandaş, Martı’yı beğendi ancak fiyatını pahalı buldu.

''KORNA VE AYNA TAKILMALI''

70 yaşında bisiklet sürücüsü Ahmet Haya, ''Ben çok sevdim fakat bazı insanları görüyorum iki kişi biniyorlar, tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Güvenlik çok önemli korna ve ayna takılmalı'' şeklinde konuştu.

“İSTANBUL’A GÖRE FİYATI İYİ”

Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan Buğra Demir, ''İstanbul'da daha önce binmiştim. Şimdi Kocaeli'de görmek beni çok sevindirdi. İstanbul'a göre fiyatını uygun buldum'' dedi.

“FİYATI DAHA UYGUN OLABİLİR”

19 yaşındaki Emre Güzel, ''Çok eğlenceli ve mantıklı geldi. Fiyatı daha uygun olursa arkadaşlarımızla daha çok kullanırız'' dedi.

“DAHA DÜŞÜK FİYATTA OLMALI”

Bartın'dan gelen Tuğba Uzun; ''İlk defa Kocaeli’de gördüm, çok sevdim. Türkiye'nin her yerinde olmalı. Çok konforlu fakat fiyatları daha düşük olmalı. Fiyatını düşürürlerse daha uzun süreli kullanırız'' dedi.

“KALİTELİ, KEYİFLİ FAKAT PAHALI”

Üniveriste öğrencileri, “Çok kaliteli ve keyifli bulduk. Fiyatlarını düşürürler ise insanlar okula, işe ve günlük hayatında gideceği yerlere daha rahat bir şekilde gidebilir” dedi.

“RUH HALİME İYİ GELİYOR”

Kocaeli'de okuyan Bilgi Çelik, “İstanbul'da kullandım. Fiyatları çok yüksekti. Kocaeli'ye gelmesi iyi olmuş. Fiyatlarını düşürürlerse kullanırım. Ruh halime iyi geliyor” şeklinde konuştu.

“FİYATTA MAĞDURİYET VAR”

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi İrfan Özdemir, “Biz dün iki arkadaş kullandık, güzel bir uygulama aslında çok pahalı ve dakika konusunda nasıl geçtiğini hiç anlamadık. Aldığımız dakikadan itibaren para işliyor, aslında bunun yerine sürdüğümüz dakikadan itibaren olsa daha güzel olur. Bu konuda biraz mağduriyet var. Bizler öğrenciyiz ve sadece açılış ücreti 39 kuruş daha sonra ise bu artacak o yüzden maksimum bir ay daha kullanılır. Daha sonra kimse kullanmaz. Bunu sadece ben değil, tüm arkadaşlarım söylüyor” dedi. Dilara POLAT

09 Eki 2020 - 21:00 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KEDFE’den eğitime büyük destek mask
KEDFE’den eğitime büyük destek
Körfez İlimtepe’de çalışmalar tamamlandı mask
Körfez İlimtepe’de çalışmalar tamamlandı
Aygün, gençleri mutlu etti mask
Aygün, gençleri mutlu etti
Brisa, korona sürecinde müşterilerinin yanında mask
Brisa, korona sürecinde müşterilerinin yanında
Kocaeli Selimliler’den Derince MHP’ye ziyaret mask
Kocaeli Selimliler’den Derince MHP’ye ziyaret
Kültür ve Turizm’e MARKA’dan proje eğitimi mask
Kültür ve Turizm’e MARKA’dan proje eğitimi
Anket 12 Ekim'de çocuğunuzu okula gönderecek misiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Kahvehaneler S.O.S. veriyor mask
Kahvehaneler S.O.S. veriyor
Kocaeli'de kan donduran dakikalar! mask
Kocaeli'de kan donduran dakikalar!
Fabrika işçisi pompalı tüfekle intihar etti mask
Fabrika işçisi pompalı tüfekle intihar etti
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor... mask
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor...

GALERİ

3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! mask
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri mask
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Yağış uyarısı sonrası sürücüler otoparklara akın etti mask
Yağış uyarısı sonrası sürücüler otoparklara akın etti
Cani koca karısını eve kilitleyip ayak tırnaklarını çekti mask
Cani koca karısını eve kilitleyip ayak tırnaklarını çekti
Devlet Hastanesi önünde koronavirüs kuyruğu mask
Devlet Hastanesi önünde koronavirüs kuyruğu
Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı mask
Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL