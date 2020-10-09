Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli

Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi tarafından lansmanı yapılan ve ilk defa 2 Ekim'de hizmete giren Martı Scooterlar, Yahya Kaptan, Seka Park, Yürüyüş Yolu, Başiskele Sahili’nde olmak üzere dört bölgede hizmet verecek. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulama aracılığıyla kiralanan Martılar için, uygulamayı indirdikten sonra T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihi ile kayıt formu dolduruluyor. Kimlik bilgileri teyit edilen 18 yaşından büyük kullanıcılar sürüş yapmaya başlayabiliyor. Dakikası 39 kuruş olarak belirlenen Martı’yı ilimizde kullanmaya başlayan vatandaşlara sorduk. Vatandaş, Martı’yı beğendi ancak fiyatını pahalı buldu.

''KORNA VE AYNA TAKILMALI''

70 yaşında bisiklet sürücüsü Ahmet Haya, ''Ben çok sevdim fakat bazı insanları görüyorum iki kişi biniyorlar, tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Güvenlik çok önemli korna ve ayna takılmalı'' şeklinde konuştu.

“İSTANBUL’A GÖRE FİYATI İYİ”

Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan Buğra Demir, ''İstanbul'da daha önce binmiştim. Şimdi Kocaeli'de görmek beni çok sevindirdi. İstanbul'a göre fiyatını uygun buldum'' dedi.

“FİYATI DAHA UYGUN OLABİLİR”

19 yaşındaki Emre Güzel, ''Çok eğlenceli ve mantıklı geldi. Fiyatı daha uygun olursa arkadaşlarımızla daha çok kullanırız'' dedi.

“DAHA DÜŞÜK FİYATTA OLMALI”

Bartın'dan gelen Tuğba Uzun; ''İlk defa Kocaeli’de gördüm, çok sevdim. Türkiye'nin her yerinde olmalı. Çok konforlu fakat fiyatları daha düşük olmalı. Fiyatını düşürürlerse daha uzun süreli kullanırız'' dedi.

“KALİTELİ, KEYİFLİ FAKAT PAHALI”

Üniveriste öğrencileri, “Çok kaliteli ve keyifli bulduk. Fiyatlarını düşürürler ise insanlar okula, işe ve günlük hayatında gideceği yerlere daha rahat bir şekilde gidebilir” dedi.

“RUH HALİME İYİ GELİYOR”

Kocaeli'de okuyan Bilgi Çelik, “İstanbul'da kullandım. Fiyatları çok yüksekti. Kocaeli'ye gelmesi iyi olmuş. Fiyatlarını düşürürlerse kullanırım. Ruh halime iyi geliyor” şeklinde konuştu.

“FİYATTA MAĞDURİYET VAR”

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi İrfan Özdemir, “Biz dün iki arkadaş kullandık, güzel bir uygulama aslında çok pahalı ve dakika konusunda nasıl geçtiğini hiç anlamadık. Aldığımız dakikadan itibaren para işliyor, aslında bunun yerine sürdüğümüz dakikadan itibaren olsa daha güzel olur. Bu konuda biraz mağduriyet var. Bizler öğrenciyiz ve sadece açılış ücreti 39 kuruş daha sonra ise bu artacak o yüzden maksimum bir ay daha kullanılır. Daha sonra kimse kullanmaz. Bunu sadece ben değil, tüm arkadaşlarım söylüyor” dedi. Dilara POLAT