HODRİ Meydan’dan Dinçel’e sert tepki!

Hodri Meydan Taraftar Derneği, önce istifa ettiğini açıklayan ardından rapor alarak yeşil siyahlılardan tüm sezonun alacaklarını almaya çalışan Selahaddin Dinçel’e yaptıkları açıklama ile sert tepki gösterdi. Açıklama şu şekilde…

"KULÜBÜ ZOR DURUMDA BIRAKTI"

Öncelikle son zamanlarda yaşamakta olduğumuz teknik direktör krizi ile alakalı yapmış olduğumuz istişareler sonucunda o dönemdeki malum teknik direktörümüz, Manisa FK maçı öncesi Kocaelispor Kulübü Teknik Asbaşkanı Yunus Merttürk’e sözlü olarak istifasını iletip, hiç bir mazeret sunmadan tesislerimizden ayrılmış, sonrasında ise kulübümüze sağlık raporu göndererek Manisa maçına çıkmayıp takımı ve camiayı zor duruma sokmuştu. Kulübümüz tarafından Medical Park Hastanesi’ne kontrol için davet edilen hoca ve ekibi, bu çağrıya kayıtsız kaldı ve kontrole gelmeyip, üstüne üstlük 10 gün daha raporunu uzatmıştı.

"3 FUTBOLCUNUN AKIBETİ"

Kamp döneminden bu yana yapılan bütün transferlerin hocanın isteği doğrultusunda yapıldığını, sadece Berkay Samancı, Yaser Hacımustafaoğlu ve Emre Can Coşkun’un kulüp yönetimi tarafından transfer edildiğini “Bu 3 futbolcunun da olası başarısızlık halinde, teknik direktör ve ekibinin başarısızlığı bu 3 oyuncuya kesmesi, bahanesinin olmaması adına sözleşmelerinin de feshedildiği kamuoyunca bilinmelidir. Bu konunun takipçisi olarak her detayı öğrendiğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

ŞAMPİYONLUK PRİMİNİ BİLE ALDI

Hocanın son zamanlarda çalışmış olduğu kulüplerde de bir çok alacağının olduğunu, Kocaelispor Kulübü’nde şampiyonluk primleri de olmak üzere bütün alacaklarının kuruşu kuruşuna ödendiğinin teyidini almış bulunmaktayız. Sadece rapor aldığı dönemlerin parasının kendisine iletilmediğini yine siz kamuoyuyla paylaşmaktayız.

"SORUMSUZ… TEK SUÇLU KENDİSİ!"

Hocanın yapmış olduğu bu sorumsuz davranışların tek suçlusu kendisi ve teknik ekibi olduğu gibi camiamızı da kaos ortamına sürüklemekte büyük pay sahibidir. Yerel gazetelere vermiş olduğu demeçlerde “Mağdur edebiyatı” yaparak taraftarı kendi himayesine çekmeye çalışan hocanın bundan sonra gelişecek olan bütün süreçlerin yakın takipçisi olup Kocaelispor Kulübü menfaatlerini hiçe saydığı her davranışta Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak en büyük tepkiyi bizlerin vereceğinin bilinmesini isteriz.

"KINIYORUZ!"

Başarılı olduğu her kulüpten problem yaratarak ayrılmış olan bu kişinin Kocaelispor camiasına zarar verme girişimlerini esefle kınıyoruz. Eline bu ligler için kalburüstü sayılacak bir kadro verilmesine rağmen, sezon başı kampında takımı iyi antrene etmediği, işini doğru yapmadığı bariz bir şekilde görülmektedir. Türk futbol tarihinde belki de ilk kez bir teknik direktör ve teknik ekibin aynı anda ve aynı tarihlerde “Rapor” alıp, süresini uzatıp sözleşmeli olduğu kulübü zor durumda bırakma teşebbüsüne şahit oluyoruz.

"BU KİŞİYE PRİM VERİLMESİN!"

Tüm kamuoyunun ve taraftarlarımızın bu kişinin yaptığı mağdur edebiyatına prim vermemesini istiyoruz. Unutulmasın ki bizim tarafımız Kocaelispor'dur ve Kocaelispor’a kim zarar vermeye kalkışırsa en büyük zararı kendisinde bulur. Yapılan hatalardan bir an önce dönülmesini, dönülmediği takdirde camia olarak elimizden gelen bütün aksiyonları alacağımızın bilinmesini isteriz.