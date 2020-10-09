Sen düşün Afyon!

Kocaelispor’da çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıkları tüm hızı ile devam ediyor. Takımın temposu gittikçe artarken yeşil siyahlılar moral olarak da oldukça iyi durumda.

AYDIN YİNE YOKTU!

Çorum Futbol Kulübü karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetin ardından morallenen Kocaelispor, sezonun 4. maçını 14 Ekim Çarşamba günü Afjet Afyonspor ile deplasmanda oynayacak. Maçın hazırlıkları Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’ndeki antrenmanlarla devam ederken önceki günkü çalışmaya diz ağrıları devam eden Aydın Karabulut katılmadı.

KIRAN KIRANA GEÇTİ

Yağışlı hava altında, ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Ardından takım 3 gruba ayrıldı. Dar alanda 2’şerli ve 3’erli maç yapan, savunmacılar ile hücumcular arasındaki rekabetin gözler önüne serildiği mücadeleler kıran kıran kırana geçti.

BARIŞ VE CAN DA İZLEDİ

Erhan Altın’ın bir kez daha sahaya inemediği çalışmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Yüksek tempodaki maçta atılan goller ve ortaya konan rekabet üst düzeydeydi. Kocaelispor’un İdari İşlerinden sorumlu yöneticisi Murat Barış, Yatırım ve Ar-Ge’den sorumlu yöneticilerinden Ekrem Can ile İzleme Komitesi Başkanı Zeki Kaya da antrenmanı izledi. Yeşil siyahlılarda Afyon maçının hazırlıkları dün yapılan çift antrenmanla devam etti.