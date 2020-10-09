Körfez Yarımca Sahili’nde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Bir anda bulutların kararması ve şimşeklerin çakmasının ardından etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran dolu ve beraberinde gelen fırtına, bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gökyüzünün dakikalar içinde siyah bulutlarla kaplanarak kararması ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde gökyüzünü kaplayan siyah bulutların arasından şimşeklerin çakması ve aniden dolunun etkili olması görülüyor. Yine görüntülerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu sonrası bazı yerlerin beyaza büründüğü, vatandaşların arabalarını koruyabilmek için üzerlerine halı ve kilim koydukları görülüyor.
09 Eki 2020 - 22:17- Gündem Güncelleme: 09 Eki 2020 - 22:35
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü
Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış öncesi havanın saniyeler içinde kararması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Havanın aniden kararmasıyla başlayan dolu yağışı sonrasında ise yerler beyaza büründü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.