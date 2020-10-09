Olay, sabah saatlerinde Darıca Bayramoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Klima montajı için gelen çalışanlar, servis kamyonetini park ettikten sonra binaya girdi. Bir süre sonra park halindeki servis kamyonetinin yanına yanaşan bir minibüsten inen 2 kişi kamyonetin kasasında bulunan asma kilidi kırarak, kamyonetteki bakır boruları, minibüse yükledi ve olay yerinden uzaklaştı. Servis çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alırken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
09 Eki 2020 - 22:36- Asayiş Güncelleme: 09 Eki 2020 - 22:39
Beyaz eşya servisinin kamyonetindeki bakır boruları çaldılar
Darıca'da, minibüsle gelen 2 kişi, beyaz eşya servis kamyonetinin kasasında bulunan bakır boruları çaldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.