Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı şöyle: "Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre; Kocaeli'nin Gebze,Dilovası, Darıca, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"