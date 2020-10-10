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10 Eki 2020 - 09:54- Gündem G: 10 Eki 2020 - 10:22

Vaka sayılarının gizlendiği iddialarına yanıt!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının düşüşüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulunarak vaka sayılarının gizlendiği ve taşıyıcıların kontrol edilmediği iddialarına yanıt verdi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları şu şekilde: "Bütün Türkiye’ye sesleniyorum. 83 milyona sesleniyorum. Şu dönemde hangi vatandaşımız bir ay öncesine göre etrafında gördüğü pozitif vakaların Kovid-19’lu vakaların azalmadığını söyleyebilir. 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımıza sesleniyorum. Hangi sağlık çalışanımız bir ay öncesine göre polikliniğine müracaat eden hasta sayılarının ve yatan hastaların azalmadığını söyleyebilir. Bu Türkiye’nin başarısı değil mi?

Bu gizlenerek yapılır mı? Pozitif semptomu bulgusu olmayan hastaları kendi haline bırakmıyoruz. Onları izole ettiğimiz gibi onun dışında onların temaslılarını da buluyoruz. Kendilerini geçtim. Temaslılarını buluyoruz yani filyasyonunu yapıyoruz. O temaslılarını da izole ederek 14 gün takibe alıyoruz ve 14 gün boyunca da her gün bu kişileri ayrıca çağrı sistemi ile arıyoruz. Semptomu gelişirse de ilaç başlıyoruz."

10 Eki 2020 - 09:54 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Rambo - onlar başarınızı çekemeyen zihniyetlerdir sayın bakanım sağlık çalışanlarımıza güvenimiz her zaman sonsuzdur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Ekim 11:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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