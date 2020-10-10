YouTube’da akılalmaz tuzak! 2500 TL istiyorlar...

Son yıllarda sosyal medyada çok sayıda hayvana şiddet görüntüsü ortaya çıkıyor, kullanıcılar şiddet uygulayanlara tepki göstererek sorumluların ceza almasını istiyor. Şiddet vakalarının bir yenisi Bursa’da ortaya çıktı. YouTube’a yüklenmiş olan bu görüntüler çeşitli hayvansever hesaplar tarafından paylaşıldı. İ.Y.’nin köpeğe şiddet uyguladığını gören bazı kullanıcılar videoya hakaret içerikli yorumlar yazdı. Y. ise bu videoya hakaret eden tüm hesaplara tek tek hakaret davası açtı. Ardından arabulucu şirket devreye girerek Y.’nin davadan vazgeçmesi için davalılardan ücret talep ettiğini iletti.

‘2500 TL TALEP ETTİ’

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik'in haberine göre, davalılardan 67 yaşındaki Emel Kupşi’nin kızı Binnur Kupşi yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Annem büyük bir hayvansever ve köpeklere şiddet videosunu görünce sinirlerine hakim olamayarak bir hata yapıyor ve bu kişiye sosyal medya üzerinden hakaret ediyor. Annem ve çok sayıda kişi savcılığa çağırıldı, ifade verdi. Daha sonra öğrendik ki video kimliği belirsiz kişiler tarafından hayvansever hesaplarda sıklıkla paylaşılıyor. Hayvanseverler, vicdanını sızlatan bu görüntülere tepki gösterince avukatlar devreye girerek anında dava açıyor. Arabulucu şirket İ.Y.’nin 2500 TL karşılığında davayı geri çekebileceğini söyledi. Şimdi de şahıs bizimle pazarlık yapıyor fiyatı 500 TL’ye kadar indirdik. Videoyu YouTube’dan silmek yerine her yerde paylaşıp hukuk üzerinden bir para talepleri var.”

‘ELEŞTİRDİM, SUÇLU OLDUM’

Hakkında dava açılan bir diğer kişi 53 yaşında ev hanımı Müşerref Uzunali, “Videoyu görünce çok sinirlendim, asla küfür yazmadım, ağır ifadeler kullandım. Sonra savcılıktan çağırıldım. Trabzon’da karakola gidip ifade verdim. Sosyal medyada bu kadar küfür varken, üstelik hayvana şiddet uygulayan birisi varken benim bu sözlerimle ilgili hakaret davası açılacağını hiç düşünmemiştim. Savcılıkta şiddet uygulayan kişiden kimse şikayetçi olmuyor, ben onu eleştirdiğim için davalık oluyorum” ifadelerini kullandı. Telefonla ulaştığımız arabulucu şirket yetkilisi aynı şahsın bu video üzerinden onlarca hakaret davası açtığını doğruladı.

‘YASA OLMAMASINA GÜVENİYORLAR’

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu “Bu şahıs ve video üzerinden çok sayıda olay duyuyoruz” dedi, şöyle devam etti: “Şahıslar hayvan hakları yasasından kaynaklı ağırlık cezalar olmamasına güveniyor, hayvana şiddet uygulayabiliyorlar. Biliyor ki eğer şiddet uygulasa, büyük bir ceza almayacak. Ancak bu şahıs, hukuka aykırı bir eylem üzerinden kendine menfaat sağlıyor. Bu videoları hassasiyetleri olan, özellikle yaşlı hayvanseverlerin bulunduğu sayfalarda paylaşıp, insanların haklı isyanına maruz kalınca, dönüp haklarında hakaretten suç duyurusunda bulunuyor. Uzlaşma sürecinde maddi menfaat temin ediyor.”