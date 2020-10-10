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10 Eki 2020 - 10:09- Gündem G: 10 Eki 2020 - 10:21

Kocaman, gençleri yüzmeye çağırdı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sosyal medya hesabından Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzmek isteyen 20 genç ile birlikte yüzeceğini duyurdu
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sosyal medya hesabından geçtiğimiz aylarda hizmete giren Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzmek isteyen gençleri çağırdı. Kocaman, ilk ‘geliyorum’ yazan 20 genç ile birlikte pazartesi akşamı birlikte yüzeceğini duyurdu. Başkanın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle, “Farklı sularda yüzmek isteyenleri bekliyorum #Gençler, Geliyorum yazan #İLK20 genç kardeşimle #Pazartesi akşamı birlikte yüzelim  #KartepeYarıOlimpikYüzmeHavuzu”Öncelikle yoğun ilginizden dolayı gönülden teşekkür ediyorum ve herkese hayırlı geceler diliyorum."

GENÇLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kocaman, "Pazartesi günü yapacağımız etkinlikteki çıkış noktamız genç kardeşlerimizin şahsen bana ulaşarak böyle bir etkinlik yapmamı istemeleridir. Amacımız genç kardeşlerimiz ile birlikte keyifli bir akşam geçirebilmek, buradaki genç ibaresinden kastımız 15 /25 yaş arasındaki kardeşlerimiz. Ayrıca pandemi sürecinde olduğumuz için o akşam bizimle birlikte olacak kardeşlerimizin hepsinden #HES kodu talebimizde olacak. Salgından dolayı ne yazık ki etkinliklerimizi kısıtlı tutmak durumumdayız. Pandemi süreci el verdiğince ilerleyen günlerde etkinliklerimize devam edeceğiz. Belirttiğimiz kriterlere uyan #İLK20 kardeşimizle en kısa sürede iletişime geçeceğiz..." ifadelerini kullandı.

10 Eki 2020 - 10:09 - Gündem

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