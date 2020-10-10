Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullandığımız maskelerle ilgili kritik bir yazı kaleme aldı. Müftüoğlu, yağmurlu günlerde ıslanan maskelerin koruyucu etkilerinin azaldığını vurguladı. Müftüoğlu’nun yazısı şöyle:

“Yağmurlu havaların pandemi açısından da bir önemi var. O da şu: Koruyucu maskelerin etkisi yağmurda ıslandıkları takdirde ciddi ölçüde azalabiliyor. Zira çok iyi biliniyor ki nemli ve ıslak maskelerin koronavirüsü filtre etme yetenekleri minimuma iniyor. Bu da koruyucu özelliklerini ortadan kaldırabiliyor. İşte bu nedenle yağmur nedeniyle ıslanan maskelerin süratle değiştirilmesinde fayda var. Aklınızda olsun, nemlenen maskeler bile gücünü kaybedebiliyor.”