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10 Eki 2020 - 10:34- Gündem G: 10 Eki 2020 - 10:38

“Yağmurda ıslanan maske işe yaramıyor”

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, yağmurda ıslanan maskelerin koruyucu özellikliğinin azaldığını  ve nemlenen maskenin hemen değiştirilmesi gerektiğini vurguladı
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Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullandığımız maskelerle ilgili kritik bir yazı kaleme aldı. Müftüoğlu, yağmurlu günlerde ıslanan maskelerin koruyucu etkilerinin azaldığını vurguladı. Müftüoğlu’nun yazısı şöyle:

“Yağmurlu havaların pandemi açısından da bir önemi var. O da şu: Koruyucu maskelerin etkisi yağmurda ıslandıkları takdirde ciddi ölçüde azalabiliyor. Zira çok iyi biliniyor ki nemli ve ıslak maskelerin koronavirüsü filtre etme yetenekleri minimuma iniyor. Bu da koruyucu özelliklerini ortadan kaldırabiliyor. İşte bu nedenle yağmur nedeniyle ıslanan maskelerin süratle değiştirilmesinde fayda var. Aklınızda olsun, nemlenen maskeler bile gücünü kaybedebiliyor.”

10 Eki 2020 - 10:34 - Gündem

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