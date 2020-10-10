Büyükakın: STK’lar toplumu bir arada tutan harçtır

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, kentin sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere farklı alanlarda şehre hizmet veren dernek, vakıf ve spor kulüpleriyle olan buluşmalarını sürdürüyor. Körfez Yarımcalılar Dernek Başkanı Atakan Yavuz, Hayrat Vakfı Kocaeli Başkanı Kürşat Sucuoğlu ile Hayrat İnsani Yardım Derneği Başkanı Şükrü Çakır, Çayırovaspor Kulüp Başkanı Muhammet Yeşilkaya ve yönetimlerini konuk eden Başkan Büyükakın, “Ruh ve medeniyet olarak biz büyük bir devletiz. Unutmamak gerekir ki STK’larımız ülkemize ve milletimize hizmet yolunda önemli bir yere sahiptir. Sivil Toplum Kuruluşlarımız toplumu bir arada tutan harçtır” dedi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREVİ YERİNE GETİRMİŞLERDİR”

Pandemi dönemi olmak üzere STK’ların ve özellikle insani yardım derneklerinin yaptığı çalışmalara değinen Başkan Büyükakın, “Bu konuda adım atan ve şehrimizin insanına hizmet eden tüm STK’larımızı tebrik ediyorum. Milletimizin yanında oldular. Yardımlaşmada öncü olan tüm dernek ve vakıflarımızı bir kez daha kutluyorum” ifadelerini sarf etti. STK’ların yardımlaşmada bir yarış içerisinde olmalarının önemine de değinen Başkan Büyükakın, “Bizlerde kadirşinas milletimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Pandemi döneminde hemşerilerimizim taleplerine dönük adım atan STK’larımız, bu dönem çok önemli bir görevi yerine getirmişlerdir. Birlik ve beraberliğimize katkı sundukları gibi, yardımlaşma noktasında da güzel örnekler sergilemişlerdir” diye konuştu.

“STK’LAR ŞEHRİMİZİN AYNI ZAMANDA TAŞIYICI SÜTUNLARIDIR”

Kocaeli, Anadolu’nun güzel bir mozaiği olduğunu da söyleyen Başkan Büyükakın, “Ruh ve medeniyet olarak biz büyük bir devletiz. Unutmamak gerekir ki STK’larımız ülkeye ve millete hizmet yolunda önemli bir yere sahiptir. Aziz vatandaşlarımıza hizmet yolunda yarış halinde olmaları bizleri ayrıca mutlu etmektedir. STK’lar şehrimizin aynı zamanda taşıyıcı sütunlarıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak STK’larımızı asla ihmal etmiyoruz” ifadelerini sarf etti. Demokrasinin beşiği olmuş batı ülkelerinde ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığının arttığını da belirten Başkan Büyükakın, “Son zamanlarda fikir özgürlüğü adı altında mukaddes değerlerimize dönük saldırılar yapılmaktadır. Irkçılık ve İslam düşmanlığına karşı adım atmaktan geri duran batı gerçeğini de çok iyi anlamalıyız. STK’larımız bu gerçeklikleri de üyelerine ve topluma çok iyi anlatmalıdır. Bununla birlikte Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ortaya koyduğu gönüllülük ise çok kıymetlidir” şeklinde konuştu.

“ALTYAPILARDAN SPORCU YETİŞMESİNİ ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ”

Futbol branşında bu yılda Bölgesel Amatör ligde mücadele edecek Çayırovaspor Kulübü yönetimiyle buluşan Başkan Büyükakın, “Geçlerimizin spor yapması, sağlıklı bir altyapının kurulması, tüm alanlarda başarı yakalayarak geleceğin örnek sporcularını yetiştirecek kadrolara teşekkür ediyorum. Elbette bizlerde bunun devam etmesi, yeni başarı hikayelerinin oluşması, altyapılardan sporcu yetişmesini çok kıymetli buluyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Çayırovaspor Kulüp Başkanı Muhammet Yeşilkaya ise, kendilerine her fırsatta destek veren Başkan Büyükakın’a teşekkür ederken, altyapılara önem vererek başarılı gençleri Türk futboluna kazandıracaklarını dile getirdi.