Yüksel Pekdemir hayatını kaybetti

Gebze Sarkuysan Anadolu Lisesinde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yapan 54 yaşındaki Yüksel Pekdemir bir süre önce beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren Pekdemir, bir süredir Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. Pekdemir, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Pekdemir’in cenazesi bugün İstasyon Yeni Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gebze Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Sarkuysan Lisesi Edebiyat Öğretmeni Yüksel Pekdemir’in ölüm haberi eğitim camiası ve sevenlerini yasa boğdu.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...