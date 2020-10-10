Yüksel Pekdemir hayatını kaybetti

Gebze Sarkuysan Anadolu Lisesinde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yapan 54 yaşındaki Yüksel Pekdemir bir süre önce beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren Pekdemir, bir süredir Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. Pekdemir, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Pekdemir’in cenazesi bugün İstasyon Yeni Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gebze Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Sarkuysan Lisesi Edebiyat Öğretmeni Yüksel Pekdemir’in ölüm haberi eğitim camiası ve sevenlerini yasa boğdu.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.