Geçtiğimiz ay gerçekleşen il kongresinde 4. Kez il Başkanı Seçilen Aydın Ünlü ve teşkilatları kongre sonrası vites arttırdı. Hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Ünlü, diğer yandan da teşkilat çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalarına devam eden MHP teşkilatları bünyesine yeni isimler katmaya devam ediyor. Derince İlçe Teşkilatında Berkay Özkazcı, Ramazan Çakır, Kadir Taşni ve Recep Taşni MHP’ye üye oldu. Yeni üyelere rozetleri MHP İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından takıldı. Derince teşkilatında yeni üye kabullerinin yanı sıra mahalle başkanı ataması da yapıldı. Yavuz Sultan Mahallesi Temsilciliğine Abdullah Yusuf İnci atandı. İnci’ye atama belgesi teslim edildi.
10 Eki 2020 - 11:42- Siyaset Güncelleme: 10 Eki 2020 - 11:44
MHP Derince üye sayısını arttırıyor
Milliyetçi Hareket Partisi Derine Teşkilatına üye olan 4 isme, İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından rozet taktim edildi
10 Eki 2020 - 11:42 - Siyaset Yazdır
Muhabir Serhat Güneş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.