MHP Derince üye sayısını arttırıyor

Geçtiğimiz ay gerçekleşen il kongresinde 4. Kez il Başkanı Seçilen Aydın Ünlü ve teşkilatları kongre sonrası vites arttırdı. Hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Ünlü, diğer yandan da teşkilat çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalarına devam eden MHP teşkilatları bünyesine yeni isimler katmaya devam ediyor. Derince İlçe Teşkilatında Berkay Özkazcı, Ramazan Çakır, Kadir Taşni ve Recep Taşni MHP’ye üye oldu. Yeni üyelere rozetleri MHP İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından takıldı. Derince teşkilatında yeni üye kabullerinin yanı sıra mahalle başkanı ataması da yapıldı. Yavuz Sultan Mahallesi Temsilciliğine Abdullah Yusuf İnci atandı. İnci’ye atama belgesi teslim edildi.