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10 Eki 2020 - 19:00- Spor G: 10 Eki 2020 - 14:26

Sen düşün Afyon!..

Kocaelispor’da çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı AfjetAfyonspor maçının hazırlıkları tüm hızı ile devam ediyor. Takımın temposu gittikçe artarken yeşil siyahlılar moral olarak da oldukça iyi durumda

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Çorum Futbol Kulübü karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetin ardından morallenen Kocaelispor, sezonun 4. maçını 14 Ekim Çarşamba günü AfjetAfyonspor ile deplasmanda oynayacak. Maçın hazırlıklarıKörfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’ndeki antrenmanlarla devam ederken önceki günkü çalışmaya diz ağrıları devam eden Aydın Karabulut katılmadı.

KIRAN KIRANA GEÇTİ…

Yağışlı hava altında, ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Ardından takım 3 gruba ayrıldı. Dar alanda 2’şerli ve 3’erli maç yapan, savunmacılar ile hücumcular arasındaki rekabetin gözler önüne serildiği mücadeleler kıran kırana geçti.

BARIŞ VE CAN DA İZLEDİ…

Erhan Altın’ın bir kez daha sahaya inemediği çalışmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Yüksek tempodaki maçta atılan goller ve ortaya konan rekabet üst düzeydeydi. Kocaelispor’un İdari İşlerinden sorumluyöneticisi Murat Barış, Yatırım ve Ar-Ge’den sorumlu yöneticilerinden Ekrem Can ile İzleme Komitesi Başkanı Zeki Kaya da antrenmanı izledi. Yeşil siyahlılarda Afyon maçının hazırlıkları dün yapılan çift antrenmanla devam etti. 

 

10 Eki 2020 - 19:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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