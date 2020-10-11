Haydi buz şölenine!

İzmit bugün son derece güzel bir buz etkinliğine ev sahipliği yapacak.Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan ve cuma günü başlayan Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası’nda bir birinden yetenekli sporcular buz üzerinde hünerlerini sergileyecek. Saat 9’da başlayacak olan etkinlik 14.00’te sona erecek ve gün sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.

PANDEMİ KURALLARINA GÖRE HAREKET EDİLECEK

İlimizin gururu, milli buz pateni sporcusu Burak Demirboğa ile Kocaeli’nin yetenekli buz patencilerinin görsel şölenine Türkiye’nin her yerinden buz pateni sporcuları da eşlik edecek.Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken ve Kocaeli Buz Pateni İl Temsilcisi Yasin Okan servisimizi ziyaret etti. Kocaeli Buz Pateni İl Temsilcisi Yasin Yasin Okan tüm sporculara başarı dilerken, yarışma hakkında bilgi verdi ve pandemi kurallarına en iyi şekilde riayet edilerek hareket edileceğini belirtti.