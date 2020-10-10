Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi

İstanbul’da kısa mesafeli bireysel ulaşıma katkı sağlayan Martı Scooter’ın, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan tanıtım toplantısında 2 Ekim’den itibaren dakikası 39 kuruşa Yahyakaptan, Seka Park, Yürüyüş Yolu ve Başiskele Sahili’ndeki istasyonlarda uygulanmaya başlandı. Martı’nın CEO’su Oğuz Alper Ökten, “İstanbul’da 1.99 TL açılış ücretimiz var. Daha sonra ise dakikası 59 kuruş şeklinde bir fiyatlandırmamız var. Ancak şehrimize özel biz bunu kaldırdık. Şöyle ki İzmit’te açılış ücreti almayacağız. Dakikası ise Martı’da 39 kuruş olacak” ifadelerine yer vermişti.

İZMİT’TE DAHA ÖNCE KULLANILDI

Bu gelişmelerden sonra İzmit Belediyesi belgeleri ile bu projenin Ocak ayında yürürlüğe konulduğunu Gölkay, İzmit, Kuruçeşme, Plajyolu hattında kullanılabileceğini açıkladıklarını ileri sürdü ve Scooterları daha sonra Büyükşehir Belediyesi Zabıtası’nın topladığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis üyesi Engin Taşdemir ise konuyu araştırması üzerine olayın farklı bir boyutunu da gözler önüne serdi.

“MARTI İKİ BELEDİYEYİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ”

Taşdemir araştırmasının sonuncunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bu firma ilk olarak İzmit Belediyesi’ne gelerek bu projeyi gerçekleştirmek istedikleri ifade etti. Belediye ise vatandaşın iyiliğini düşünerek bu projenin gerçekleşmesinin faydalı olacağı kanaatine vararak, İzmit’te bu projeye onay verdi. Lakin bu konuda firma UKOME’den herhangi bir izin almadığı için zabıta ekipleri bu scooterlar toplandı. Firma UKOME’den izin alacağını ve İzmit’te bu projeyi başlatacağını düşündüğümüz vakit, Firma Büyükşehir Belediyesi ile bir anlaşmaya varmış. Bundan da İzmit Belediyesi’ne hiçbir haber verilmemiş.”

“BÜYÜKŞEHİR BİR KAZANÇ SAĞLAYAMAYACAK”

Büyükşehir’in herhangi bir kazanç almayacağını belirten Taşdemir, “Firma iki belediyeyi karşı karşıya getirdi aslında ve bu projeden Büyükşehir herhangi bir gelir elde etmeyecek. Firma burada istediği fiyat politikasını söyleye bilecek, bunlar aslında özel taksi gibi. Bizler de herhangi bir önerge falan veremiyoruz. Firma sooterları geldi bıraktı, açılış ücreti 39 kuruş ama sonra ne olacağı bilinmiyor.” ifadelerini kullandı.

YAHYAKAPTAN’DAN SEKA’YA 22 LİRA

Kocaelispor’un forma sponsoru olan Martı, yıllık 300 bine TL’ye anlaştığı ve 40 bin tane de loca olmak üzere toplan 340 bine TL’ye anlaştığı öğrenildi. 40 bini TL veren firmanın 300 bin TL’yi daha sonra verileceği de ortaya çıktı. Sponsor olduğu için Büyükşehrin herhangi bir ücret almayacağı da iddia ediliyor. Açılış fiyatını dakikası 39 kuruştan açtığını duyuran firmaya vatandaşlarda tepkili. Yahyakaptan’dan SEKA Park’a gidiş ve gelişiniz 50 dakika ve 22 lira tutuyor. Bu fiyatın açılış fiyatı olduğu dile getiren vatandaşlar, daha sonra zam gelmesi ile ücretin uçuk olacağını dile getiriyor.

İŞTE MARTI CEZA TARİFESİ

Verdiğiniz zarara göre kullanıcı kaynaklı hatalar ve tamir bedeli : 3 bin TL

Yanlış şekilde park cezası: 100 TL

Engelli yollarına ya da engelli işaretleri üzerine (sarı şeritler) park etmenin cezası: 250 TL

Özel bir mülke ya da herkesin girişine açık olmayan yere park etmenin cezası: 500 TL

Hizmet bölgesinin dışına park etmenin cezası: 300 TL

Martının hesap sahibi dışında kullanılması: 40 TL

Martı ile toplu taşıma araçlarına binilmesi: 100 TL

Çalıntı ya da kayıp durumunda ceza: 3 bin TL +10 bin TL scooter bedeli