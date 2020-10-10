10 bin belediye işçisinin gözü kulağı bu sözleşmede

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığından yapılan açıklamada, örgütlü oldukları başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş olmak üzere Gebze, Darıca, Cayırova, Derince, Başiskele, Gölcük, Kandıra Belediyesi şirketlerinde sözleşme görüşmelerinin birçoğunda ikinci turun bittiği, önümüzdeki hafta üçüncü tur görüşmelerinin başlanacağı, Kocaeli’de tüm belediye emekçilerinin dört gözle beklediği sözleşme görüşmelerinin en kısa zamanda üyelerin beklentilerini karşılayacak şekilde bitirilmesi için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve yönetimi, işyeri ziyaretlerinde belediye emekçileri ile bir araya gelerek sözleşmeden beklentilerini dinledi.

“YÜZLERİ GÜLDÜRECEK TEKLİF BEKLİYORUZ”

Ziyaret esnasında üyelere seslenen Ersoy, Toplu iş sözleşmesi yetkililerimiz gelmeden önce işyerlerimizi yani sizleri ziyaret ederek talepleriniz doğrultusunda taslağımızı hazırladık. İşveren ve işveren sendikasına taslağımızı sunduk, görüşmelerimize başladık. Önümüzdeki günlerde işveren sendikası ve işverenler tarafından ücret teklifleri bizlere sunulacak. İnşallah işverenlerimiz, bizlerin geçmiş asgari ücret kayıplarımız, yaşadığımız hayat pahalılığı, her geçen gün eriyen maaşlarımız ve çarşı, pazarda karşı karşıya kaldığımız enflasyonu baz alarak yüzlerimizi güldürecek ücret tekliflerinde bulunur” dedi.