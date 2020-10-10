İSU’dan ‘kaynak suyu’ haberine yanıt

İSU Genel Müdürlüğü, önceki gün bazı yerel gazete ve internet sitelerinde yer alan “Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı” haberi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İSU’dan yapılan açıklamada, “Konu ile ilgili olarak kamuoyuna bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. İSU Genel Müdürlüğü’nün ALO 185 Çağrı Merkezine, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi No:28 adresinde bulunan işyerinden Temmuz ayında meskenin zeminine su geldiği ihbarı yapılmıştır” denildi.

“VATANDAŞA BİLGİ VERİLMİŞTİR”

İSU, “İSU Derince Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirtilen adreste dinleme cihazlarıyla yapılan incelemede, içme suyu şebeke arızası tespit edilememiştir. Ayrıca çıkan suyun kanalizasyon suyu olmadığı da belirlenmiştir. Meskende çıkan suyun numunesi alınarak İSU Merkez Laboratuvarı’nda analizi yapılmış ve çıkan suyun kaynak suyu olduğu tespit edilerek vatandaşa bilgi verilmiştir. Ancak, 7 Ekim tarihinde aynı adresten gelen ihbar üzerine yapılan müdahalede vatandaşın su tahliye pompasının arızalandığı ve bu sebeple zeminde çıkan suyu tahliye edemediği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“TÜM KONTROLLER YAPILMIŞTIR”

“Vatandaşa ait yedek dalgıç pompası olmamasından dolayı, pompa tamiratı yapılana kadar kullanılması için, Kurumumuz tarafından 1 adet dalgıç pompa temin edilmiş ve mağduriyeti giderilmiştir. Bu kapsamda içme suyu veya kanalizasyon hatlarımızdan kaynaklanan bir arıza olmadığı, vatandaşın taşınmazında oluşan zemin suyu ile ilgili gerekli önlemleri almakla sorumlu olduğu kendisine bilgi verilmiştir” ifadelerine yer verildi.