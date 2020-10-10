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10 Eki 2020 - 15:04- Gündem G: 10 Eki 2020 - 17:05

Yüksekten düşen dağcıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri Ballıkayalar’da tırmanış yaptığı sırada 20 metre yükseklikten düşen dağcıyı kurtardı.
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Gebze’de bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda tırmanış yapmak üzere gelen Uğur K. isimli dağcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı. Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda arkadaşlarıyla birlikte tırmanış yapan Uğur K. isimli vatandaş 20 metre yükseklikten düştü. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve Jandarma ekiplerinin ortak bir operasyon gerçekleştirerek dağcıyı yaralı olarak kurtardı. Kayalık alanda ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılan Uğur K., 1.5 km sedye ile taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

10 Eki 2020 - 15:04 - Gündem

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