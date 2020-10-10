Gebze’de bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda tırmanış yapmak üzere gelen Uğur K. isimli dağcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı. Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda arkadaşlarıyla birlikte tırmanış yapan Uğur K. isimli vatandaş 20 metre yükseklikten düştü. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve Jandarma ekiplerinin ortak bir operasyon gerçekleştirerek dağcıyı yaralı olarak kurtardı. Kayalık alanda ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılan Uğur K., 1.5 km sedye ile taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
10 Eki 2020 - 15:04- Gündem Güncelleme: 10 Eki 2020 - 17:05
Yüksekten düşen dağcıyı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri Ballıkayalar’da tırmanış yaptığı sırada 20 metre yükseklikten düşen dağcıyı kurtardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.