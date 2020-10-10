Gölcük Azerbaycan için tek yumruk

Gölcük Kent Konseyi öncülüğünde, Azerbaycan'a destek vermek amacıyla, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile geçtiğimiz gün Gölcük Anıtpark'ta destek etkinliği düzenlendi. Geniş bir katılımın olduğu programdan Azerbaycan ve Türk Milli Marşları çalındı. Etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk,Kent Konseyi Başkanı Gültekin Görüm, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PROGRAMDA DUYGUSAL ANLAR

Azerbaycan vatandaşlarının da katıldığı programa iki ülkeye ait şarkılar çalındı. Programda ayrıca Azerbaycan’dan 4 TV kanalı da yayın yaparken Azerbaycan İctimai TV Türkiye Temsilcisi Sema Hüseynova düzenlenen program nedeni ile Türkiye’ye ve Gölcük Halkına teşekkür etti. Hüseynova’nın konuşması sonrası Gölcük’te yaşayan Türkiye ve Azerbaycan vatandaşı Deniz Sümeyra Atılgan, Hüseynova’nın yanına giderek sarıldı. İkilinin bulaşması sonrası duygusal anlar yaşandı.

“İSTİKRARIN ÖNÜNDE ENGEL”

Etkinlikte Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürkortak basın açıklaması okudu. Şentürk konuşmasında, “Gölcük’teki sivil toplum kuruluşları olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 28 Eylül’de yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerini hedef alan saldırılarını en kötü şekilde kınıyoruz. Bu son saldırı Tovruz’daki saldırılardan sonra Ermenistan’ın Güney Kafkasya’da barışın ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu göstermiştir. Gölcük’teki sivil toplum kuruluşları olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde işgal altındaki toprakları geri alarak toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği operasyonu destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİN 500’E YAKIN AZERBAYCAN VATANDAŞI ŞEHİT EDİLDİ”

Dağlık Karabağ bölgesinin, yaklaşık 30 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edildiğini hatırlatarak sözlerine devam eden Şentürk konuşmasının devamında, “Bin 500’e yakın Azerbaycan vatandaşı şehit edilmiş, on binlerce insan da evlerini ve topraklarını bırakarak göçe zorlanmıştır. Bu haksız işgalinde sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT Minsk Grubunu suskunluğunu bozmaya, Azerbaycan’a ait toprakların geri verilip, işgalin sonra erdirilmesi için çaba sarfetmeye uluslararası camiayı da Ermenistan’ın saldırganlığı ve Azerbaycan topraklarını işgali nedeniyle Azerbaycan’ın yanında olmaya davet ediyoruz. Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan’a başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz” dedi.

“AZERBAYCAN İLE TEK MİLLETİZ”

Program sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer açıklamasında, “Azerbaycan ile tek milletiz. Biz kardeşiz. Azerbaycan’ın sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan müdafaa için gayret içerisinde. Bu haksız hukuksuz işgal 30 yıldan beri devam ediyor. Azerbaycan’ın bu haklı mücadelesinde sonuna kadar yanındayız. Gölcük halkına bu hassasiyeti için teşekkür ediyorum” dedi.