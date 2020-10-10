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10 Eki 2020 - 15:40- Gündem G: 10 Eki 2020 - 15:44

Ankara Garı katliamı İzmit’te anıldı

Terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu, Ankara Garı önünde hayatını kaybeden 103 kişi düzenlenen programda anıldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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10 Ekim 2015’de Ankara Garı önünde düzenlenen mitinge intihar saldırısı düzenleyen IŞİD, 100'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Resmi kayıtlara göre 391 kişi de saldırıda yaralandı. Saldırının 5. Yıldönümü nedeni ile geçtiğimiz gün İzmit Sabri Yalım Parkı’nda anma programı ve basın açıklaması düzenlendi. Anma etkinliğine CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Türk Tabipler Birliği, DİSK, KESK ve TMMOB’a bağlı şubeler katıldı.

BEYAZ BALONLAR BIRAKILDI

Polislerin geniş güvenlik önlemleri aldığı programda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Anma programında hayatını kaybedenler için gökyüzüne beyaz balonları bırakıldı. Anma programında tüm şubeler adına açıklamayı KESK Kocaeli Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve aynı zamanda Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım okudu.

“BARIŞ MİTİNGİMİZE KATLİAM İLE CEVAP VERDİLER”

Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” diyenlere düşmanca saldırdılar diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimize savaştan, gerilimden, kaostan, kutuplaşmadan beslenen karanlık odaklar katliamla cevap verdiler.10 Ekim katliamında rolü olan, görevini ihmal eden, katliama yol veren ve emir veren tüm sorumlular yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız” dedi.

“UNUTTURULMAK İSTENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz diyerek konuşmasına devam eden Yıldırım katledilen arkadaşlarının hesabını soracaklarını vurguladı. Yıldırım açıklamasının devamında, “DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak; 10 Ekim Ankara katliamının beşinci yıldönümünde sözümüzü bir kez daha yineliyoruz: Bu toprakları katliamlarla, faili meçhul cinayetlerle anılmaktan çıkararak barış ve demokrasiyle taçlandıracak, emeğin ve bir arada yaşama iradesinin egemen olduğu Türkiye’yi yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza, 103 karanfilimize armağan edeceğiz.”

10 Eki 2020 - 15:40 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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