Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Mecidiye Mahallesinde bulunan iki ayrı eve detektör köpek ‘Sıtma’ ile operasyon düzenlendi. Operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramada 61 kilogram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet esrar içme aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 38 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Evleri aranan N.S. (59) ve U.S.(23)isimli 2 kişi gözaltına alınarak Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 Eki 2020 - 15:46- Asayiş Güncelleme: 10 Eki 2020 - 15:49
Uyuşturucu deposuna dönen 2 eve operasyon
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda değişik miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.