Uyuşturucu deposuna dönen 2 eve operasyon

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Mecidiye Mahallesinde bulunan iki ayrı eve detektör köpek ‘Sıtma’ ile operasyon düzenlendi. Operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramada 61 kilogram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet esrar içme aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 38 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Evleri aranan N.S. (59) ve U.S.(23)isimli 2 kişi gözaltına alınarak Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.