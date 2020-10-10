Tramvay o saatlerde çalışmayacak

İSU altyapı çalışması nedeniyle bu akşam 23.30 ile 00.30 saatleri arasında Akçaray, Gar-Plajyolu istasyonları arasında çalışmayacak. Tramvay seferleri Otogar-Gar istasyonları arasında gerçekleşecek. Alt yapı çalışması nedeniyle çalışmayacak Akçaray'ın yerine Gar-Plajyolu istasyonları arasında ise otobüslerle aktarmalı yolculuk sağlanacak.