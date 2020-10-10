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10 Eki 2020 - 16:12- Gündem G: 10 Eki 2020 - 16:14

“Kızlar, siz de başarabilirsiniz!”

İzmit Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında “Sen de başarabilirsin” sloganıyla, kız çocuklarının diledikleri bütün alanlarda başarılı olabileceklerini gösterdiği bir kısa film yayınlayarak bir farkındalığa daha imzasını attı
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11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında İzmit Belediyesi, “Sen de başarabilirsin” sloganı ile yola çıkarak bir farkındalığa daha imza attı. Kız çocuklarının istedikleri bütün alanlarda ne kadar başarılı olabileceklerinin anlatıldığı bir kısa film yayınlayan İzmit Belediyesi, kız çocuklarının özgüven kazanmaları konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. 

DAHA GÜZEL BİR DÜNYA

İzmit Belediyesi tarafından yayınlanan kısa film ile kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldıkları eşitsizlik konusunda farkındalığın arttırılması amaçlandı. Kız çocuklarının karşılaştığı zorluklara rağmen aslında ne kadar güçlü oldukları ve isterlerse diledikleri her alanda ne kadar başarılı olabilecekleri gösterildi. Farklı yeteneklerin dünyayı daha güzel bir hale getireceğinin gösterildiği kısa film ile daha güçlü toplumlar oluşabileceğinin mesajı verildi.

HER ALANDA DESTEKLENMELİ

Yayınlanan kısa filmde kız çocuklarının farklı meslek gruplarındaki başarıları, “Sen de başarabilirsin” sloganıyla vurgulandı. Kadına yönelik şiddet, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi, kız çocuklarının sanat, bilim ve spor alanında güçlenmesi, istihdam alanında yaşanan zorluklar gibi birçok alt mesaj verildi. Kız çocuklarının potansiyelini tanıma noktasında çalışmalarını gerçekleştiren İzmit Belediyesi, kız çocuklarının her alanda desteklenmesi konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. 

NELER BAŞARABİLECEKLERİNİ BİLİYORUZ

Tüm dünyada karşılaşılan toplumsal cinsiyet ayrımcılığı konusunda farkındalığı arttırmak ve değişim adına farkındalık yaratacak çalışmalara imza atan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Bizler İzmit Belediyesi olarak kız çocuklarının hayallerine erişebildiği bir İzmit hedefliyoruz. Bunun için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Eğer imkân verilirse kızlarımızın neler başarabileceğini çok iyi biliyoruz. Tüm kız çocuklarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

10 Eki 2020 - 16:12 - Gündem

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