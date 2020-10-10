DEVA, Gölcük İlçe binasını açtı

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan önderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kocaeli’deki teşkilatlanmalarını tamamladı. Tüm ilçe başkanlarının atamasını gerçekleştiren DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç ilçe binalarının açılışını yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Derince ve Karamürsel İlçe Binalarının açılışını yapan DEVA Partisi dün Gölcük İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. DEVA Partisi Gölcük ilçe Başkanı Fikret Gürel ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, DEVA Partisi Genel Merkez MYK Üyesi Ali Ufuk Yaşar, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, DEVA Partisi İlçe Başkanları ve partililer katıldı.

“BİN 200 ARKADAŞIMIZ DEĞERLENDİRİLDİ”

Açılış programında ilk konuşmayı İl Başkanı Adem Koç gerçekleştirdi. DEVA Partisinin iktidar olacağını söyleyerek konuşmasına başlayan Koç, tüm ilçe başkanlarının atamasını gerçekleştirdiklerini de ekledi. 7 ilçe yönetiminin oluştuğunu ifade eden Koç konuşmasının devamında, “Kongre takvimine başlamış olduk. DEVA Partisi özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Yönetim kurulundan arkadaşlarımız çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bin 200 civarında gönüllü arkadaşımız değerlendirildi.” dedi.

“TÜRKİYE BİRDEN BÜYÜKTÜR”

İlçe yönetimlerinin oluşumunda il yöneticilerinin de yoğun mesai harcadığını belirten koç konuşmasını, “Yönetimlerimize ciddi sayıda başvurular var. Ciddi talep var, ilk tüzük tadilatında yönetim üyesi sayıları artmalı. İlçe binamız hayırlı olsun. Burada demokrasiyi, özgürlüğü savunacağız. Bu kapı gençlerin kapısı olacak. Bu ülke birilerinin değil, hepimizin ülkesidir. Türkiye 1’den büyüktür arkadaşlar” şeklinde sonlandırdı.

“7 AYDA BU NOKTAYA GELDİ”

Koç’un ardından kürsüye gelen DEVA Partisi Genel Merkez MYK Üyesi Ali Ufuk Yaşar çıktı. Yaşar konuşmasında, şu ifadelere yer verdi: “Burada ciddi bir samimiyet var. 94 kurucu üyeden biriyim. Kongre safhalarına geçtik. Ayın 24’ünden sonra 4 ilçemizde de kongrelerimizi yapacağız. Sedat Bey’in emeğine sağlık. Kendisi bir ağabey olarak hareket etti. DEVA Partisi tabela partisi olacak dediler. 74 ilde örgütlendi. Aralık başında 1’nci olağan genel kurulumuzu yapacağız. Birçok insanın yüz yüze görüşemediği bir zamanda 7 ayda bu noktaya geldik. Bu aslında DEVA’ya olan ihtiyacı gösteriyor. Ben böyle bir samimiyeti hiçbir siyasi partide görmedim.” diye konuştu.