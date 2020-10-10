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10 Eki 2020 - 21:00- Gündem G: 10 Eki 2020 - 17:10

“Salgın bitti de haberimiz mi yok?”

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Başiskele’de dinlediği şoförlerin sorunlarını TBMM’ye taşıdı. Türkkan, Bakan’a “Salgın bitti de haberimiz mi yok?” diye sordu
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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, eylül ayında Başiskele’de Kooperatif şoförlerini ziyaret etmiş, Türkkan’ın ziyaretinde şoförler bazı sıkıntılarını dile getirmişti. Sohbette; şoförler, Türkkan’a pandeminin başladığı ilk günlerde araçlarda alınan tedbirler doğrultusunda dezenfekte işleminin yapıldığını ancak daha sonra bu konuda herhangi bir çalışma yapınmadığından yakınmışlardı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan da konuyu Meclis’e taşıyacağı ve takipçisi olacağı sözünü vermişti. Türkkan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması isteği ile soru önergesi verdi.

“TEKRAR DEZENFEKTE EDİLMEDİ”

Önergesinde, “Kocaeli’nde şehir içi hatlarda kullanılan kooperatif araçları koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günlerde dezenfekte edilmiş, sağlık açısından tedbirli hale getirilerek hizmete çıkarılmıştır” diyen Türkkan, “Ülkemizde salgının altıncı ayı bitmesine rağmen aradan geçen süre zarfında Kocaeli’nde bu konuda tekrar herhangi bir tedbir alınmamış, otobüsler tekrar dezenfekte edilmemiştir. Şoförler ve vatandaşlar bu konuda tekrar aynı tedbirlerin alınmasını beklemektedir” ifadelerini kullandı.

İŞTE TÜRKKAN’IN SORULARI 

1-Kocaeli’nde şehir içi hatlarda kullanılan kooperatif araçları koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günlerde dezenfekte edilmesine rağmen ülkemizde salgının altıncı ayı bitmesine rağmen neden tekrar bu işleme tabi tutulmamış, sağlık açısından tedbirli hale getirilmemiştir?

2-Kocaeli’nde salgın bittiği düşüncesi ile mi bu şekilde hareket edilmektedir, otobüslerin aradan geçen süre zarfında ve salgın tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’nde de devam ettiği halde tekrar dezenfekte edilmemesinin başka bir sebebi mi vardır, bunlar nelerdir?

3-Şehir içi hatlarda kullanılan kooperatif araçları tekrar ne zaman dezenfekte edilecek ve ilaçlanacaktır, Büyükşehir Belediyesi programı dahilinde böyle bir çalışma ile ilgili takvim var mıdır?

4-Toplu taşımayı kullanan vatandaşları salgına karşı korumak için otobüslerde alınan tedbirler nelerdir, bu tedbirler arasında otobüslerin dezenfekte edilmesi ve ilaçlanması bulunmakta mıdır, bu işlem salgın devam ettiği için düzenli olarak yapılmamakta mıdır, bu konuda sorumluluk kime aittir?

 5-Özellikle kooperatif araçları şoförlerinin ve vatandaşların talebi ne zaman yerine getirilecek ve salgının başında otobüslere uygulanan dezenfekte ve ilaçlama işlemi tekrar ne zaman gerçekleştirilecektir? Bu tedbir sürekli hale getirilecek midir?

10 Eki 2020 - 21:00 - Gündem

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