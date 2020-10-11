Karamürsel’de tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmeye başlandı

Arkeolog ve mozaik sanatçısı Aysel Ergül tarafından 3 yıl önce başladığı lavanta yetiştiriciliği yanı sıra şimdide tıbbi ve aromatik bitkilerden kekik, altın otu, melisa, ekinazya ve mürver yetiştiriciliğine başladı. Karamürsel Fulacık Mahallesi’nde 13 dönüm arazi üzerinde dikimi yapılan lavantayla, alanın görsel zenginliğe ulaştığını ifade eden Aysel Ergül, ‘Hafta sonları doğayla baş başa vakit geçirmek için 15 sene önce ağabeyinin vasıtasıyla Fulacık Mahallesi’nden yer aldığını söyledi. Boş haldeki alana 500’ün üzerinde ağaç diktiğini ve çilek ürettiğini anlatan Ergül, 3 yıl önce de çilek yerine lavantaya geçmeye karar verdiğini ifade etti.

DOĞAYLA SANAT BULUŞUYOR

Ergül, kozmetikte kullanılan lavanta cinsinin fidelerini Bulgaristan’dan getirdiklerini belirterek ‘Sanatçı olmanın verdiği ilhamla doğayla sanatı bir araya getirmeye çalıştım ve insanların bu mor cennetin içerisinde sanatı da kucakladıkları bir park ortaya çıkardık.’ diye konuştu. Yaklaşık 15 yıl önce eski bir ormancı olan ağabeyinin vasıtasıyla Karamürsel’in kırsal Fulacık Mahallesi’nden yer alan Aysel Ergül, 3 yıl önce İznik Gölü manzaralı 13 dönümlük kıraç arazide lavanta yetiştirmeye başladı. Ektiği lavantaların verim ve kalitesinden memnun kalan Ergül, burayı doğayla sanatın buluştu bir parka dönüştürmeye karar verdi.

BU SENE 2 KATI FAZLA ÜRÜN

Ergül, İstanbul’daki mozaik atölyesinde öğrencilerinin yaptığı çok sayıda sanat eserini lavanta tarlasına yerleştirerek Orman Dede Lavanta Parkı’nı açtı. Lavanta parkı, tarlayı mora boyayan görseliyle fotoğraf tutkunlarıyla doğa severlerden de ilgi gördüğünü belirten Ergül, 3 yıl önce başladığım lavanta ekiminden çok memnunum geçen sene hasadımdan bu sene 2 katı daha fazla ürün aldım. Tıbbi ve aromatik bitkilerden lavanta yanında ürün çeşidi olarak şimdi Karamürsel Kaymakamlığı tarafından başlatılan Karamürsel kaymakamlığı tarafından başlatılan ‘Karamürsel’de ekilmeyen tarım arazisi kalmasın’ projesiyle yola çıkarak atıl durumda olan 14 dönüm alanı altın otu, kekik, melisa, ekinezya ve mürver yetiştirmek için girişimde bulundum. Bu bitkiler aynı zamanda arıcılar için etken maddesi timol’dür. Aynı zamansa lavanta fidesi üretimine de başladım. 2 bin rakımda Siirt’e lavanta fidesi yolladım çok başarılı oldu.

Ergül, bölge halkına ve ilgilenenlere danışmanlık yapıyorum. Şimdi lavanta balımız Gebze Teknik Üniversitesi’nde analiz çalışmaları yapılıyor. Üniversite ile ortak proje de gündem de’ dedi.