Müdürün inadı velileri isyan ettirdi!

1.sınıf ve okul öncesi öğrenciler 21 Eylül’de haftada bir gün olmak üzere yüz yüze eğitime başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların durumu ile ilgili yaptığı açıklamada 2, 3, 4. sınıflar ile 8. ve 12. sınıflarında 12 Ekim’de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçeceğini duyurdu. Bu doğrultuda öğrencilerin sabahçı ya da öğlenci olması okul müdürünün inisiyatifine bırakıldı.

"MAĞDUR EDİLİYORUZ"

Derince Çenesuyu İlköğretim Okul müdürü Süleyman Beyazyüz’ün aldığı karar ise 1. sınıfların sabah 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerin ise öğleden sonra gitmesi yönünde oldu. Bu durum 1. sınıfa giden velilerin tepkisine neden oldu. Gazetemize ulaşan bir okurumuz, “Çocuğumun uykusunu alması gereken yaşta kaldırıp o saatte okula göndermek istemiyorum. Müdür sadece inat uğruna bunu yapıyor ve bizi mağdur ediyor. Veliler olarak talebimizi ilettik ama bizi dinlemiyor. Sesimizi duyurun lütfen” ifadelerini kullandı.