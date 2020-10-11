Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Eki 2020 - 10:40- Gündem G: 11 Eki 2020 - 11:41

Müdürün inadı velileri isyan ettirdi!

Derince Çenesuyu İlköğretim Okulu’nda, 1. sınıfa giden çocukların sabahçı olması velilerin tepkisine neden oldu
mask

1.sınıf ve okul öncesi öğrenciler 21 Eylül’de haftada bir gün olmak üzere yüz yüze eğitime başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların durumu ile ilgili yaptığı açıklamada 2, 3, 4. sınıflar ile 8. ve 12. sınıflarında 12 Ekim’de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçeceğini duyurdu. Bu doğrultuda öğrencilerin sabahçı ya da öğlenci olması okul müdürünün inisiyatifine bırakıldı.

"MAĞDUR EDİLİYORUZ"

Derince Çenesuyu İlköğretim Okul müdürü Süleyman Beyazyüz’ün aldığı karar ise 1. sınıfların sabah 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerin ise öğleden sonra gitmesi yönünde oldu. Bu durum 1. sınıfa giden velilerin tepkisine neden oldu. Gazetemize ulaşan bir okurumuz, “Çocuğumun uykusunu alması gereken yaşta kaldırıp o saatte okula göndermek istemiyorum. Müdür sadece inat uğruna bunu yapıyor ve bizi mağdur ediyor. Veliler olarak talebimizi ilettik ama bizi dinlemiyor. Sesimizi duyurun lütfen” ifadelerini kullandı.

11 Eki 2020 - 10:40 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürsel’de eşgüdümlü çalışma mask
Karamürsel’de eşgüdümlü çalışma
Kalyon Holding yarışma düzenliyor mask
Kalyon Holding yarışma düzenliyor
Güler Sabancı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı mask
Güler Sabancı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı
Karamürsel’de tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmeye başlandı mask
Karamürsel’de tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmeye başlandı
Yeni hasta sayısı artıyor mask
Yeni hasta sayısı artıyor
“Kızlar, siz de başarabilirsiniz!” mask
“Kızlar, siz de başarabilirsiniz!”
Anket 12 Ekim'de çocuğunuzu okula gönderecek misiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı!
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi mask
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi
Kocaeli'de kan donduran dakikalar! mask
Kocaeli'de kan donduran dakikalar!
Fabrika işçisi pompalı tüfekle intihar etti mask
Fabrika işçisi pompalı tüfekle intihar etti
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli mask
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü mask
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü

GALERİ

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi mask
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor mask
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor
Kazdağları’nda hazan mevsimi mask
Kazdağları’nda hazan mevsimi
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü mask
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! mask
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri mask
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL