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11 Eki 2020 - 10:45- Gündem G: 11 Eki 2020 - 10:48

Ormanya'daki sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor

Kartepe'de Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Ormanya’da yaşayan kızıl sincapların yuvaları içindeki yaşamı, 24 saat internet üzerinden canlı yayınlanıyor.  Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, yuvaya yerleştirilen kameralara yavru sincapların ilk kez yuvadan çıkış anlarına tanık olduklarını belirterek, "Halkımızı bu heyecana ortak ediyoruz" dedi. 

Demirören Haber Ajansı
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Kartepe'de Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Ormanya’da yaşayan kızıl sincapların yuvaları içindeki yaşamı, 24 saat internet üzerinden canlı yayınlanıyor. Yuvaya yerleştirilen bir kamera aracılığıyla yapılan yayınlar ile hem sincapların uzman bakıcıları tarafından gözlemlendiğini hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendiğini belirten Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, kameralara çok ilginç anların da takıldığını söyledi.

'7 GÜN 24 SAAT CANLI YAYIN YAPIYORUZ'

Yapılan yayınlar aracılığıyla yavru sincapların ilk kez yuvadan çıkış anlarına tanık olduklarını ifade eden Alioğlu, "Burada sığırcıkların ev olarak kullandığı ve yavrularını uçurduğu yere şu anda ormanımızda bol bulunan türlerden biri olan kızıl sincaplar yuva yaptı. Kızıl sincabın şu anda 4 tane yavrusu o yuvada yaşıyor. Sincaplar için ormanın çiftçileri diyebiliriz. Meşe palamutlarını toplayıp bazen gömerler ve bulamadıkları zamanlarda da yeni meşe ağaçlarının yetişmesini sağlarlar. Buradaki sincapların yuvası 7 gün 24 saat canlı yayın olarak halkımızın hizmetine sunuluyor. Sincapların ilk defa yuvasından çıktığını gözlemledik. Anne sincap, yavrularına ormanı tanıtmaya başladı. Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nın internet sitesinde 7 gün 24 saat boyunca bu yuvadan canlı yayın yapıyoruz ve halkımızı bu heyecana ortak ediyoruz" dedi. 

'ÇOK FARKLI OLAYLARA ŞAHİT OLUYORUZ'

Sincapların doğal ortamlarının internet üzerinden canlı yayınlanmasının çok fazla insanın ilgisini çektiğini belirten Alioğlu, "Yaptığımız canlı yayınlarda çok farklı olaylara da şahit oluyoruz. Daha önce bölgede yaşayan zehirsiz bir damalı su yılanının yuvaya kadar çıkıp yavruların içine girdiğine tanık olduk. Tabii ki biz bu tür olaylar karşısında bir müdahalede bulunmuyoruz. Burası bir yaban hayatı alanı ve doğal seleksiyon diye bir şey var. Bu tür olayları bu doğal seleksiyonun bir parçası olarak kabul ediyor ve müdahale etmiyoruz" diye konuştu.

'ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ'

Yapılan yayınlara gelen olumlu yorumlar nedeniyle mutlu olduklarını söyleyen Alioğlu, şöyle konuştu: 

"Canlı yayınlarımızı izleyen vatandaşlarımızdan çok büyük bir ilgi gördük, çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bazı kişiler ekrandan gördükleri yavrulara yayından yaptıkları yorumlarla isimler veriyor. Buraya geldiklerinde sürekli görmek istiyorlar, hangi yuvadan yayın yapıldığını soruyorlar. Bunun gibi güzel olaylar yaşıyoruz."

11 Eki 2020 - 10:45 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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