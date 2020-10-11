Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Eki 2020 - 10:52- Gündem G: 11 Eki 2020 - 10:54

Kalyon Holding yarışma düzenliyor

Kalyon Holding Karapınar Güneş Santrali SCADA Merkezi için mimari proje yarışması düzenliyor
mask

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ve Türkiye’nin en büyük güneş santrali Karapınar GES ile yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını büyüten Kalyon Holding, geleceği tasarlayan yatırım projelerini kalıcı bir eserle simgeleştiriyor. Kalyon Holding, T-Lab iş birliğiyle güneş enerjisi santraline kurulacak olan yönetim binası için bir tasarım yarışması düzenliyor. SCADA - Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Merkezi olarak tasarlanacak yapı, Türkiye’nin güneş enerjisi alanında bilim insanlarının buluştuğu ve öğrencilerin bir araya geldiği ülkemizin en önemli çekim merkezlerinden biri olacak.

Güneş Teknolojileri Fabrikası ile birlikte yılda 1.5 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunu engelleyecek olan Karapınar Santrali’ne inşa edilecek SCADA Merkezinin mimari özellikleri ile sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve teknoloji yaklaşımını yansıtması hedefleniyor. Kalyon Holding bu amaçla, T-Lab iş birliğiyle bir mimari tasarım yarışması düzenliyor.

Kalyon Holding yönetiminde organize edilecek mimarı tasarım yarışmasının yürütücülüğünü T-Lab üstleniyor. Karapınar’da yer alan güneş santralinin çekirdeği olan SCADA Merkezi (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Merkezi) aynı zamanda bilim insanlarının buluştuğu, konferansların düzenlendiği, bilimsel oturumların yapıldığı ve öğrencilerin bir araya gelip enerji alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebileceği bir merkez olacak.

Ön seçimi geçen ilk 10 ekibe ödül

Karapınar GES SCADA Mimari Proje Yarışması’nın jürisi ise birbirinden değerli mimar ve sanatçılardan oluşuyor. Yarışmanın seçici kurulunda David Green, Murat Tabanlıoğlu, Refik Anadol, Dr. Deniz Aslan, İmdat As ve Kübra Kalyoncu Şeherli bulunurken jüri başkanlığı görevini ise Melike Altınışık üstlenecek. Ön seçimi geçen ilk on ekibe 15 bin TL destek ödülü verilirken birinciye 70, ikinciye 50 üçüncüye de 30 bin TL ödül verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler https://kalyonpv.com/scada/ adresinden şartname ve ilgili diğer bilgilere ulaşabilirler.

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın İlanı: 8 Ekim 2020, Perşembe 

Ön Seçime Başvuru için Son Tarih: 2 Kasım 2020, Pazartesi (23:59’a kadar)

Ön Seçim için Jüri Değerlendirme Toplantısı: 6-7-8 Kasım 2020

İkinci Aşamaya Geçen Başvuruların Bilgilendirilmesi: 9 Kasım 2020, Pazartesi

Son Soru Sorma Tarihi: 20 Kasım 2020, Cuma 

Soruların Yanıtlarının İlanı: 27 Kasım 2020, Cuma

Projelerin Son Teslim Tarihi: 19 Ocak 2021, Salı (23:59’a kadar)

Proje Sunum Tarihi: 22 Ocak 2021, Cuma

Jüri Değerlendirmesi için Başlangıç Tarihi: 22-23-24 Ocak 2021

Sonuçların İlan Edilmesi: 25 Ocak 2021, Pazartesi

11 Eki 2020 - 10:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Güler Sabancı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı mask
Güler Sabancı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı
Karamürsel’de tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmeye başlandı mask
Karamürsel’de tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmeye başlandı
Yeni hasta sayısı artıyor mask
Yeni hasta sayısı artıyor
“Kızlar, siz de başarabilirsiniz!” mask
“Kızlar, siz de başarabilirsiniz!”
Ankara Garı katliamı İzmit’te anıldı mask
Ankara Garı katliamı İzmit’te anıldı
İSU’dan ‘kaynak suyu’ haberine yanıt mask
İSU’dan ‘kaynak suyu’ haberine yanıt
Anket 12 Ekim'de çocuğunuzu okula gönderecek misiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı!
Kocaeli'de kan donduran dakikalar! mask
Kocaeli'de kan donduran dakikalar!
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi mask
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi
Fabrika işçisi pompalı tüfekle intihar etti mask
Fabrika işçisi pompalı tüfekle intihar etti
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli mask
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü mask
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü

GALERİ

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi mask
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor mask
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor
Kazdağları’nda hazan mevsimi mask
Kazdağları’nda hazan mevsimi
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü mask
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! mask
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri mask
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL