Karamürsel’de eşgüdümlü çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda hummalı çalışmalar sürüyor. Özellikle şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve lojistik için önemli bir güzergâhta bulunan kavşak çalışmasında altyapı ve üst yapı çalışmaları birlikte gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın alt ve üstyapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması talimatına uygun olarak Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nın da açıklanan takvimde önce tamamlanması bekleniyor.
YOĞUN MESAİ HARCANIYOR
Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda ekipler yoğun mesai harcayarak kısa sürede uzun yol alıyor. Proje kapsamında güney yan yolun altyapı ve terasman imalatı tamamlanırken üstyapı imalatlarına başlandı. Kuzey yana yolda 600 metrelik altyapı ve terasman tamamlandı. Üstyapı imalatları ise kısa sürede başlanacak. Kuzey yan yolun kalan 600 metrelik kısmında altyapı ve terasman kazı çalışmaları yapılacak.
BATTI-ÇIKTI 290 METRE UZUNLUĞUNDA
Battı-çıktının tüneli 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 1600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olmak üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol olacak. Tamamlanmasının ardından bölgenin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak olan projenin kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor.
HEDEF EN KISA SÜREDE TAMAMLAMAK
Kentin trafik yükünü azaltmak için tüm ilçelerde alt ve üstyapı çalışmaları için seferber olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir halkının mağdur olmaması için başlanan projeleri kısa sürede tamamlıyor. Özellikle İzmit’in en işlek caddelerinden biri olan Alemdar Caddesi’ni kısa sürede toplayarak takdir toplayan Büyükşehir ekipleri, Başkan Büyükakın’ın “Hemen Bitirin” talimatını tüm projelerde uyguluyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.