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11 Eki 2020 - 10:53- Gündem G: 11 Eki 2020 - 10:55

Karamürsel’de eşgüdümlü çalışma

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda yoğun mesai harcayan ekipler alt ve üstyapı imalatlarını eşgüdümlü olarak gerçekleştiriyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda hummalı çalışmalar sürüyor. Özellikle şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve lojistik için önemli bir güzergâhta bulunan kavşak çalışmasında altyapı ve üst yapı çalışmaları birlikte gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın alt ve üstyapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması talimatına uygun olarak Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nın da açıklanan takvimde önce tamamlanması bekleniyor.

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda ekipler yoğun mesai harcayarak kısa sürede uzun yol alıyor. Proje kapsamında güney yan yolun altyapı ve terasman imalatı tamamlanırken üstyapı imalatlarına başlandı. Kuzey yana yolda 600 metrelik altyapı ve terasman tamamlandı. Üstyapı imalatları ise kısa sürede başlanacak. Kuzey yan yolun kalan 600 metrelik kısmında altyapı ve terasman kazı çalışmaları yapılacak.

BATTI-ÇIKTI 290 METRE UZUNLUĞUNDA

Battı-çıktının tüneli 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 1600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olmak üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol olacak. Tamamlanmasının ardından bölgenin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak olan projenin kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor.

HEDEF EN KISA SÜREDE TAMAMLAMAK

Kentin trafik yükünü azaltmak için tüm ilçelerde alt ve üstyapı çalışmaları için seferber olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir halkının mağdur olmaması için başlanan projeleri kısa sürede tamamlıyor. Özellikle İzmit’in en işlek caddelerinden biri olan Alemdar Caddesi’ni kısa sürede toplayarak takdir toplayan Büyükşehir ekipleri, Başkan Büyükakın’ın “Hemen Bitirin” talimatını tüm projelerde uyguluyor.

11 Eki 2020 - 10:53 - Gündem

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