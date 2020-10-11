Murat Barış ve körfez sevdalıları bir araya geldi

Kocaelispor’un beyefendi ve çalışkan yöneticisi Murat Barış, eski yöneticiler ve spor insanlarıyla bir araya geldi. İzmit Belediye Gençlik Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur ve eski yönetici, efsane başkan vekillerinden Fuat Taşer’in oğlu eski yönetici Bahadır Taşer ile Abidin Akyol da sohbette hazır bulundu. Çınaraltı’da nefis tatlarla tatlı bir sohbet gecesi yaşandı.