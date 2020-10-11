11 Eki 2020 - 14:40- Spor

Şok, Onur Öztonga en az 45 gün yok

Kocaelispor’un genç futbolcularından Onur Öztonga perşembe akşamı yapılan antrenmanı yarıda bırakmıştı. Çift kale maçta sol dizinden sakatlanan Onur’un çekilen MR’ı sonucunda menisküsünde yırtık tespit edildi. Onur önceki gün İstanbul’a gitti ve burada yapılan kontrollerin ardından ameliyat olmasına karar verildi.