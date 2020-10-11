Şok, Onur Öztonga en az 45 gün yok

Onur’un hafta arasında sol dizinden operasyon geçireceği belirtildi. Önceki akşam Brunga tesislerine sivil kıyafetlerle gelen Onur, Futbol Şube Sorumlularından Ömür Öztürk’e bilgi verdi. İdari İşler Sorumlusu Murat Barış’ın da hafta arasında Onur’un ameliyatı için doktor ile irtibata geçeceği öğrenildi. 2000 doğumlu futbolcunun sahalara dönmesi 6-8 haftayı bulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.