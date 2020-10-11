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11 Eki 2020 - 14:40- Spor G: 11 Eki 2020 - 14:42

Sait Çıngı onurlandırıldı…

Kocaeli’de uzun yıllar voleybol hakemliği ve gözlemciliği yapan Sait Çıngı’ya, emeklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
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Kocaeli’de uzun yıllar voleybol hakemliği ve gözlemciliği yapan Sait Çıngı’ya, emeklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. Kağıtspor ile Bigadiç Belediyespor arasındaki 1. Lig maçı öncesindeki plaket töreninde, spor duayeninin plaketini, İzmit İlçe Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Voleybol İl Temsilcisi ve Okul Sporları Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Öztürk ile Klasman Hakemi Serpil Kuka birlikte takdim etti.

11 Eki 2020 - 14:40 - Spor

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