İrfan ve Emre hasret giderdi

2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor’un, Bandırmaspor’dan transferin son günü renklerine bağladığı İrfan Başaran, ilimizin genç ve başarılı antrenörlerinden Emre Korkmaz ile hasret giderdi. Galatasaray’ın alt yapısında yıllar önce beraber forma giyen ikili, Kocaelispor A takımının U-19 takımı ile oynadığı antrenman maçının ardından bir araya geldi ve bir süre sohbet etti. Emre Korkmaz, İrfan’a Kocaelispor forması altında başarı diledi. C diplomasını alan ve teknik adamlık kariyerine hızlı başlayan Emre Korkmaz, İrfan’ın çok yetenekli bir orta saha oyuncusu olduğunu, Kocaelispor’a önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.