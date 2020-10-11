Zeki Kaya gençlere güveniyor

Kocaelispor’un eski sağ beklerinden ve bu sezon izleme komitesinin başına getirilen Zeki Kaya, Kocaelispor alt yapısında bir birinden yetenekli futbolcular olduğunu belirtti. Kaya, önceki gün A takımın genç takımla oynadığı maçı yerinde izlerken gençlerle de sohbet etmeyi, gençlere tecrübelerini aktarmayı da ihmal etmedi. Futbol kulüplerinin özsermayeleri ile ayakta kalmak zorunda olduğunu belirten Kaya, sıkı ve disiplinli bir şekilde çalışan Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörü Ramiz Soydaş ile antrenör ekibine görevlerinde kolaylıklar diledi.