Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Eki 2020 - 14:47- Eğitim G: 11 Eki 2020 - 14:49

GTÜ'den Bakanlık Personeline eğitim

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı personele Modern Uzaktan Algılama teknolojilerine dayalı Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitimi GTÜ'de başladı
mask

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Akıllı Tarım Uygulamaları İş Birliği Protokolü kapsamında bakanlık personeline “Modern Uzaktan Algılama Teknolojilerine Dayalı Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitimi" veriliyor. GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, Doç. Dr. İsmail Çölkesen tarafından bakanlık personeline verilen “Modern Uzaktan Algılama Teknolojilerine Dayalı Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitimi", T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımı ile gerçekleşen imza törenin ardından başladı.

UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLECEK

Pandemi dolayısı ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ve yeterli sayıda personel öğrenci ile başlanan eğitimler bakanlığın talepleri doğrultusunda devam edecek. Eğitimde uzaktan algılama teknolojisinin temel prensipleri ve modern tarımda kullanımı, gelişmiş hava ve uzay kaynaklı uzaktan algılama sistemleri, uzaktan algılanmış görüntülerin analiz yöntemleri, dijital sonuç ürünlerin sınıflandırılması ve yorumlanması konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Katılımcılara ayrıca insansız hava aracı (İHA) teorisi, uçuş ve veri değerlendirme prensipleri aktarılacak.  

11 Eki 2020 - 14:47 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
GTÜ'den Bakanlık Personeline eğitim mask
GTÜ'den Bakanlık Personeline eğitim
Z kuşağı siyaseti etkileme gücünde mi? mask
Z kuşağı siyaseti etkileme gücünde mi?
Okullar 12 ekim itibariyle açılıyor! Velilerin kimisi memnun kimisi endişeli mask
Okullar 12 ekim itibariyle açılıyor! Velilerin kimisi memnun kimisi endişeli
Mucit Dünyası eğitimleri başladı mask
Mucit Dünyası eğitimleri başladı
MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı mask
MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Şener: Sizler bu ülkenin geleceğisiniz mask
Şener: Sizler bu ülkenin geleceğisiniz
Anket 12 Ekim'de çocuğunuzu okula gönderecek misiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı!
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi mask
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi
Kocaeli'de kan donduran dakikalar! mask
Kocaeli'de kan donduran dakikalar!
Fabrika işçisi pompalı tüfekle intihar etti mask
Fabrika işçisi pompalı tüfekle intihar etti
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli mask
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü mask
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü

GALERİ

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi mask
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor mask
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor
Kazdağları’nda hazan mevsimi mask
Kazdağları’nda hazan mevsimi
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü mask
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! mask
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri mask
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL