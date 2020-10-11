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11 Eki 2020 - 14:49- Gündem G: 11 Eki 2020 - 14:50

Kütüphaneye üye oldular

Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Çayırova’da görev yapan okul müdürleri ile birlikte, Necmettin Erbakan Kültür merkezindeki yeni yerinde faaliyete başlayan ziyarette bulunarak, kütüphaneye üye formların doldurarak, kütüphane üyesi oldular
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Çayırova İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu Fatma Nur Şale ve kütüphane çalışanlarınca, kütüphanenin çalışmaları ve kütüphanede bulunan kitaplar, içerikler hakkında bilgi verdiği ziyarette, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının, kütüphane imkanlarından yararlanması için yapılabilecek çalışmalara değindiler.

YERİNDE İNCELEDİLER

İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve okul müdürlerince, kütüphanenin fiziki durumunu yerinde incelenerek, okul kütüphaneleri ve ilçe kütüphanelerini zenginleştirmek için yapılacak çalışmalar, öğrencilerde okuma kültürünü arttırmak için okullarda yapılan çalışmalara ek olarak İlçe Kütüphanesince ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ÜYE KARTLARINI ALDILAR

Öğrenciler ve öğretmeler arasında birlikte yürütülebilecek, Kitap Dostluğu çalışmalarında, eğitimcilerin ve eğitim gönüllülerinin, ilçe halk kütüphanesinin de kullanılabileceğine değinildi.Yoğun olarak kullanıldığı görülen kütüphanede, kütüphane çalışanlarının sıcak ilgisinden memnuniyetini ifade edilen ziyarette, Kütüphane sorumlusu Fatma Nur Şale’nin kütüphanenin tanıtımı için hazırladığı ayraçlar ve üye kartlarının takdimi ile ziyaret sona erdi

11 Eki 2020 - 14:49 - Gündem

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