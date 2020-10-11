Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Eki 2020 - 14:49- Gündem G: 11 Eki 2020 - 14:51

Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları başlıyor

Darıca Belediyesi ve Darıca Halk Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde kadınlara yönelik düzenlenecek olan Sertifikalı Meslek Edindirme Kursları için kayıtlar devam ediyor
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Darıca Belediyesi, meslek edindirme kursları düzenlemeye devam ediyor. Darıca Belediyesi ve Darıca Halk Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde kadınlara yönelik düzenlenecek olan Sertifikalı Meslek Edindirme Kursları için kayıtlar devam ediyor.

KADINLAR MESLEK ÖĞRENECEK

Darıca Belediyesi Bilgievleri ve Mahalle Konaklarında kayıtların devam ettiği belirtilirken eğitimler de uzman eğitmenler tarafından verilecek. Giyim, Mefruşat, El Sanatları, Kalıp, İğne Oyası, Takı tasarım ve kırkyama gibi branşlarda düzenlenecek eğitimler sonrasında başarılı olan kursiyerlere Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından sertifika verilecek. Bilgievleri ve Mahalle Konakları meslek kurslarına kadınların yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken kayıt yaptırmak isteyenlerin Darıca Belediyesi Bilgievleri ve Mahalle Konaklarına başvurabilecek.

“KADINLAR AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SUNABİLECEK”

Kadınların yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak kadınların hem meslek sahibi olması hem de ev ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte sertifikalı meslek edindirme kursları düzenliyoruz. İlgi duyan ve meslek edinmek isteyen herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

11 Eki 2020 - 14:49 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İSG çalışmaları örnek oluyor mask
İSG çalışmaları örnek oluyor
Kütüphaneye üye oldular mask
Kütüphaneye üye oldular
Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları başlıyor mask
Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları başlıyor
İzmit Belediyesinin Serdar’da ki çalışmaları en çok çocukları sevindirdi mask
İzmit Belediyesinin Serdar’da ki çalışmaları en çok çocukları sevindirdi
Karamürsel’de eşgüdümlü çalışma mask
Karamürsel’de eşgüdümlü çalışma
Kalyon Holding yarışma düzenliyor mask
Kalyon Holding yarışma düzenliyor
Anket 12 Ekim'de çocuğunuzu okula gönderecek misiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı!
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi mask
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi
Kocaeli'de kan donduran dakikalar! mask
Kocaeli'de kan donduran dakikalar!
Fabrika işçisi pompalı tüfekle intihar etti mask
Fabrika işçisi pompalı tüfekle intihar etti
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli mask
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü mask
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü

GALERİ

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi mask
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor mask
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor
Kazdağları’nda hazan mevsimi mask
Kazdağları’nda hazan mevsimi
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü mask
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! mask
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri mask
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL