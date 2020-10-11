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11 Eki 2020 - 14:50- Gündem G: 11 Eki 2020 - 14:52

İSG çalışmaları örnek oluyor

Körfez Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda attığı adımlar ile örnek oluyor. İSG kurulları, düzenli olarak toplantılar yaparak yol haritasını belirliyor, işçilere yönelik eğitimler düzenliyor
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Körfez Belediyesi ve Belediye iştiraki olan Körpaş’ta kurulan İSG kurulları, yaptıkları çalışmalar ile örnek oluyor. İki ayda bir düzenli olarak toplantılar gerçekleştiren ve yol haritasını belirleyerek bu konuda eğitimler ve denetlemelerde bulunan İSG kurulları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun öngördüğü aralıklarla tüm personeli sağlık taramalarından geçiriyor, iş yeri hekimleri tarafından da kontrol edilerek sağlık durumları raporlanıyor.

SÜREKLİ OLARAK KONTROL EDİLİYOR

İşçiler ile birlikte saha çalışmalarında olası iş kazalarının önüne geçmek adına, iş makineleri de Makine Mühendisleri Odası ile birlikte periyodik kontrollere tabi tutuluyor. İş makineleri ile birlikte belediyeye ait hizmet binalarındaki elektrik tesisatları, yangın söndürme sistemleri de sürekli olarak İSG uzmanları tarafından kontrol edilerek raporlanıyor.

“EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ”

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin bağlı bulunduğu Bilgi İşlem Müdürü Orhan Tuna, “Çalışanlarımızın temel İSG eğitimleri, temel ilkyardım eğitimleri, hijyen eğitimleri, meslek eğitimleri takip edilerek eksik eğitimlerini tamamlıyoruz. İş Elbisesi Kataloğu’nu da hazırlayarak daha kurumsal hareket etme olanağı sağladık” dedi.

11 Eki 2020 - 14:50 - Gündem

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